Senadora de Florida quiere prohibir el quitarles las garras a los gatos

Privar a los gatos de sus garras si no hay una razón terapéutica para hacerlo estará prohibido en Florida si se aprueba un proyecto de ley de la senadora estatal Lauren Book, que se inspiró en medidas similares ya en vigor en Nueva York, informaron este sábado, 3 de agosto del 2019, medios locales.

Algunas personas que conviven con gatos los someten a operaciones para dejarlos sin garras con el fin de que no los arañen a ellos o a sus muebles, algo que las organizaciones defensoras de los animales consideran cruel e innecesario.



La senadora Book piensa lo mismo y esta semana presentó su proyecto de ley SB 48, que será tramitado durante el periodo legislativo de 2020.



Book, del Partido Demócrata, propone castigar a las personas responsables de que los gatos queden sin garras y no sean veterinarios registrados en Florida con multas de USD 1 000 por cada una de los procedimientos, de acuerdo con el proyecto registrado en la web del Senado de Florida.



En el caso de los veterinarios serán sometidos a la Junta de Veterinaria del estado para que tome las acciones disciplinarias correspondientes, incluida la pérdida de su licencia para ejercer.



La organización Sociedad Humana señala en un artículo sobre el tema que quitarles las garras a los gatos no es como una manicura. Hay gente que cree que es algo indoloro, un "arreglito rápido", pero no es así.



Es algo que puede causar problemas físicos de largo alcance a los gatos e incluso puede hacer que el gato sea más propenso a morder y a dejar de usar el "baño", señala esta organización de defensa de los animales.



Para extraer las garras de un gato se necesita extraer también parcial o totalmente un hueso de la pata del animal.



El proyecto de ley de Book está inspirado en una ley firmada este mes por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también demócrata, que tiene sus detractores.



La Sociedad Veterinaria del estado de Nueva York considera que la posibilidad de quitarle las garras a un gato doméstico debe mantenerse porque evita el abandono o el sacrificio del animal.