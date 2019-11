¿Quién era Goo Ha-ra? La estrella del      K-pop hallada muerta en su casa

LEA TAMBIÉN

Actriz, cantante, modelo, amante de los animales, la pintura y la naturaleza. Así era artista surcoreana Goo Ha-ra, una joven de 28 años que, a su corta edad, labró un exitoso recorrido en la industria del K-pop. Su muerte -confirmada el domingo 24 de noviembre del 2019- conmocionó al mundo de la música que recuerda su legado y los obstáculos que enfrentó hasta el día de su deceso.

La Policía aún no ha determinado las causas de la muerte de Goo Ha-ra, sin embargo confirmó que la artista dejó una nota "pesimista" que fue hallada en una mesa del domicilio de la intérprete. Mientras las circunstancias se esclarecen, sus seguidores han inundado las redes sociales con ‘souvenirs’ fotográficos y evocando sus canciones.

Goo Ha-ra nació el 13 de enero de 1991 en Gwangju, una metrópoli surcoreana epicentro del arte moderno de Corea del Sur. Pronto cultivó su gusto por el mundo del entretenimiento hasta que -ya entrada en la adolescencia- audicionó entre el 2005 y 2007 para ingresar a dos de las agencias de talentos más importantes del país: S.M. Entertainment’s y JYP Entertainment. No tuvo éxito, pero no se rindió.

Un año después, en el 2008, surgió la oportunidad de integrar a la agrupación Kara, una de las primeras bandas femeninas de K-Pop que irrumpió en un género liderado por hombres. Allí, caló en la lista de popularidad con canciones como Wanna, Mister y Jumping. También había participado en la serie de televisión surcoreana de acción ‘City Hunter’.



Después de más de siete años de recorrido, Goo Hara decidió emprender su carrera como solista. Su primer sencillo Alohara (Can You Feel It) alcanzó el número cuatro en las listas de la música surcoreana.

En enero de este 2019, la artista firmó un contrato con una conocida agencia de talentos en Japón. Su carrera profesional iba en ascenso; sin embargo, otro era el panorama en su vida personal.

En agosto del 2018, Goo Hara fue agredida físicamente por su ex pareja, el peluquero Choi Jong-bum, quien fue apresado por la Policía local. Pero esa no fue la única agresión. El hombre la amenazó con publicar un video de tinte sexual para dañar su carrera. Sin embargo, el proceso legal dejó al agresor en libertad condicional.

Lo cierto es que Goo Ha-ra enfrentó la amenaza en Corea del Sur, un país donde denunciar una agresión sexual puede ser un delito y donde una mujer es condenada socialmente cuando las cortes desestiman las acusaciones.



Una nación, además, que se resiste a adjudicar relevancia a los movimientos sociales en defensa de los derechos de las mujeres. “Todo el sistema tiene un efecto paralizador sobre las mujeres”, dijo Seo Hye-Jin, miembro de la Asociación de Abogadas Coreanas en el 2018, citada por la AFP.



La joven intentó continuar con su vida tras las agresiones. También comenzó a producir más música, pero su salud emocional estaba en quiebre.

En mayo de este 2019, fue hospitalizada después de un intento de suicidio. En sus redes sociales, la artista pidió disculpas a sus seguidores por haberles “causado preocupación y conmoción”.



Durante los siguientes meses. parecía que Goo Ha-ra había recuperado su libertad creativa. En su cuenta de Instagram, reposan fotografías en las que se mostró pintando paisajes, ensayando sus canciones y ultimando detalles para su gira en Corea del Sur.



Pero en octubre pasado, la artista recibió otro golpe: una de sus mejores amigas, Sulli, exmiembro del grupo de K-pop F(X), fue hallada sin vida tras sufrir varios episodios de caso cibernético.

Su muerte no solo impactó en territorio oriental, sino que indignó en la región latinoamericana. En el marco del Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer -que se conmemoró el lunes 25 de noviembre- decenas de mujeres plantaron el rostro de la joven en carteles. “Goo Hara fue golpeada, violentada y amenazada por su ex de publicar un video íntimo. Ella se suicidó ayer (24 de noviembre)”, reza una placa de protesta.