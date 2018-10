‘Muerte por selfie’, estudio revela cuántos casos se registran en el mundo

LEA TAMBIÉN

Un grupo de investigadores de los Institutos de Ciencias Médicas de la India han determinado, en base a reportes de prensa desde octubre de 2011 a noviembre de 2017, las muertes que se han registrado a escala global por ‘selfies’ en lugares peligrosos. El total de aquel periodo, o por lo menos lo que los analistas lograron recabar, es de 259 muertes en el mundo.

Los resultados de este estudio fueron publicados en la edición julio-agosto de 2018 de la revista de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Pero eso no es todo; la investigación también revela otros datos estadísticos, como las principales causas de muerte en estos casos.



La primera es por ahogamiento, cuando alguien se está tomando una foto cerca de una piscina, lago o el mar y, de repente, cae hacia abajo. Otra causa común de muerte tiene que ver con el transporte; es decir, atropellamientos de trenes, buses, autos, etc.



También se registran en una buena cantidad caídas desde riscos y otros lugares altos, como edificios. Además, existe un número considerable de personas que mueren en incidentes relacionados con electricidad, armas de fuego y animales.



El autor líder del estudio, Agam Bansal, aseguró a The Washington Post que el tema de “las muertes por ‘selfie’ se han convertido en un problema de salud pública mayor”, por lo cual recomienda catalogar los lugares en los cuales las auto-fotos estén prohibidas.



El investigador, además, aclara que las ‘selfies’ en sí no son peligrosas. “Si solo estás parado, tomándote una foto con una celebridad o algo por el estilo, no es algo dañino. Pero si es acompañada por comportamiento arriesgado, entonces eso es lo que hace peligrosa a esa ‘selfie’”.