Selena Gómez lleva a Netflix la angustia de los indocumentados en EE.UU

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después del éxito, no sin polémica, que logró con '13 Reasons Why', Selena Gómez continúa abriéndose paso como productora audiovisual y ahora presenta en Netflix 'Living Undocumented', una serie documental sobre la angustia y la dura vida de los inmigrantes sin papeles en EE.UU.

La estrella latina protagonizó la noche del miércoles 2 de octubre del 2019 un acto especial en la sede central de Netflix en Los Ángeles (EE.UU.) y en el que habló sobre un tema, la inmigración, que le toca muy de cerca por la propia historia de su familia.



"Estoy extremadamente orgullosa y más que honrada de ser parte de esta historia", explicó Gómez sobre un documental en seis partes que se puede ver en Netflix desde el miércoles.



"Hay mucho que no sabía (...), así que este era un asunto del que llegué a aprender mucho a través de estas increíbles y valientes familias que pusieron su vida en peligro por compartir sus historias", añadió totalmente agradecida a las personas que abrieron sus hogares a las cámaras de 'Living Undocumented'.

Video: YouTube, cuenta: Netflix



"La inmigración está en todas las noticias, lo entiendo, pero lo que fue realmente fantástico de esta serie fue traer la humanidad a esto y realmente ver los corazones de estas personas, lo que han contribuido y lo que son. Son algunas de las mejores personas que he conocido jamás", aseguró.



Gómez habló con mucha emotividad de 'Living Undocumented' no solo por ser productora ejecutiva de esta serie, sino también porque, si hoy es la gran figura mundial que es, se lo debe en gran parte al coraje de su propia familia.



"En los años 70, mi tía cruzó la frontera entre México y Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión. Mis abuelos la siguieron y mi padre nació en Texas poco después. En 1992, nací como ciudadana estadounidense gracias a su valentía y sacrificio", recordó Gómez esta semana en un texto publicado por la revista Time.



No obstante, la actriz y cantante aprovechó ese escrito para mostrar su inquietud por el contexto sociopolítico de EE.UU. en la actualidad.



"Me preocupa la forma en que se trata a las personas en mi país. Como mujer mexicoestadounidense, siento la responsabilidad de usar mi plataforma para ser una voz para las personas que tienen demasiado miedo de hablar", indicó.



Dirigida por Aaron Saidman y Anna Chai, 'Living Undocumented' se asoma a las vidas de ocho familias de inmigrantes sin los papeles en regla que afrontan el peligro de ser deportadas tras años de haber vivido en Estados Unidos, país al que consideran su hogar.

Los casos son muy diferentes: Alejandra Juárez dejó México en 1998, Luis Díaz salió de una Honduras peligrosísima en 2012, los colombianos Dunoyer huyeron de su país tras ser amenazados por narcotraficantes, etc.



Pero todos ellos tienen en común el terrible drama de que, tras el endurecimiento de las leyes desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, sus vidas en EE.UU. penden de un hilo.



"Estas personas son vecinos, compañeros y amigos. Y todos ellos persiguen el sueño americano", expuso el miércoles el codirector de la serie documental Aaron Saidman.



El cineasta explicó que este proyecto comenzó hace dos años al ver, junto al productor Eli Holzman, metraje "de un inmigrante indocumentado que había vivido en este país durante casi veinte años y cuya vida se sumió en el caos cuando fue de repente detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)".

Saidman dio las gracias a todas las familias que aparecieron en 'Living Undocumented' y también destacó la "pasión" de Selena Gómez por este proyecto, a quien definió como "una verdaderamente maravillosa compañera".