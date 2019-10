Selena Gómez presenta nueva canción; redes sociales la relacionan con el cantante Justin Bieber

LEA TAMBIÉN

Selena Gómez lanzó este miércoles 23 de octubre del 2019 el tema Lose You To Love Me, con un nuevo estilo musical y letras sobre una relación tóxica que tiene a las redes sociales convencidas de que se trata de su fallido romance con Justin Bieber y su adiós final al artista canadiense.

Frases como "en dos meses reemplazaste nuestro 'nosotros', como que fue fácil. Me hizo pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación", alimentaron esta interpretación entre los fans de la artista y empresaria mexicana-estadounidense, quienes conocen bien la cronología de su relación con su exnovio.



Selena Gómez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.

En un texto que acompañó la publicación del video de Lose You To Love Me (Te perdí para amarme)", la artista escribió: "Esta canción fue inspirada por muchas de las cosas que han pasado en mi vida después de sacar mi último disco. Quiero que la gente se sienta esperanzada y que sepa que cuando pase todo estarán más fuertes y serán una mejor versión de sí mismos".



La ruptura final con Bieber no fue el único reto que la artista afrontó durante esa época, la cantautora de 27 años tuvo varias crisis a consecuencia del lupus, la enfermedad autoinmune y crónica que sufre. Han sido tan serias que necesitó un trasplante de riñón y al menos una hospitalización posterior.

Además, se internó dos veces en programas de rehabilitación psicológica y se apartó por largas temporadas de las redes sociales, por considerarlas "tóxicas".



Aun así, la cantante reconoció que la lealtad aparentemente irreductible de los 'selenators', como se autodefinen sus fanáticos, es una de las fortalezas de su vida.

"Gracias por estar a mi lado en las buenas y en las malas. No podría hacer esto sin ustedes y me muero de las ganas de comenzar mi nueva aventura con ustedes", escribió al anunciar la nueva canción en Instagram.



Musicalmente Lose You To Love Me recuerda a las baladas de Lana del Rey. Es una pieza sencilla y lenta, en la que el piano es prácticamente el único instrumento, que además es apenas una compañía a la voz.



El video, que en sus primeras 10 horas en YouTube ya había superado las 4,5 millones de visualizaciones, fue filmado con un iPhone.



La única protagonista es la cara en blanco y negro de la cantante, con expresiones que revelan su proceso desde la ruptura hasta esta etapa en la que dice amarse a sí misma. "Este es el final. El adiós final de nosotros", cierra el tema.



Lo que parecen ser las reacciones de Bieber y su esposa Baldwin no contribuyeron para nada a cambiar las opiniones de que Selena Gómez hablaba de ellos en su canción.



La modelo publicó en Instagram una captura de pantalla de la imagen promocional del tema I'll Kill You (Te voy a matar) de Summer Walker, minutos después de que salió Lose You To Love Me.

Por su parte, Bieber publicó una foto de un leopardo con la mitad de la cara ensangrentada.