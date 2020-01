La selección del jurado del caso Harvey Weinstein entra en su recta final

LEA TAMBIÉN

El proceso de selección del jurado que decidirá el veredicto en el juicio por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein en Nueva York encara su recta final y se espera que este jueves 16 de enero del 2020 sean llamados al tribunal unos dos centenares de candidatos que han superado la primera criba.

Como en días anteriores, este miércoles 15 de enero llegó a la Corte Suprema estatal un grupo de 120 potenciales jurados que tuvieron que informar al juez James Burke sobre sus posibles ideas preconcebidas respecto a Weinstein o problemas de fuerza mayor que les impidieran ejercer sus obligaciones en el caso.



Solo una treintena de los candidatos fueron preseleccionados y no hubo grandes sorpresas, aparte de un hombre que dijo que no podría ser imparcial porque conocía a la familia de Weinstein, y que los medios locales han identificado como el marido de una figura televisiva estadounidense, Zanna Roberts Rassi.

​

Tras siete jornadas de criba, se espera que a partir de mañana vuelvan al tribunal unas 200 personas que no han puesto objeciones a ser jurado y que fueron enviadas a casa con un cuestionario específico sobre el caso en el que se les pregunta si han sido víctimas de violencia sexual, entre otras cosas.



El juez Burke se congratuló esta semana por la fluidez del proceso judicial que comenzó el pasado 6 de enero pese a la tensión de los primeros días, en los que la defensa del productor interpuso mociones para que el magistrado se inhibiera y para ganar tiempo ante una nueva imputación en Los Ángeles.



La defensa de Weinstein solicitó recientemente a Burke hacer en secreto los interrogatorios de la recta final de la selección del jurado, tarea para la que solo quedan tres días hábiles -el lunes 20 de eneroes festivo en EE.UU.- antes de la fecha prevista de apertura de los argumentos orales, el próximo 22 de enero.



No está claro si a los abogados se les permitirá hacerlo, ya que tanto la Fiscalía como el Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa y varios medios locales han expresado su rechazo ante esa idea, alegando que el público tiene derecho constitucional al proceso de voir dire (como se conoce a la selección del jurado).