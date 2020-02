Las estrellas de 'Friends', muy cerca de reunirse en un especial de HBO Max

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las seis estrellas de 'Friends', una de las comedias más populares de la historia de la televisión, están muy cerca de alcanzar un acuerdo para reunirse en un especial para la plataforma digital HBO Max, informó hoy 7 de febrero de 2020 el medio especializado Deadline.

Aunque los millones de fans de 'Friends' han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo "retrospectiva" con entrevistas con el reparto, tal y como lo describió The Wall Street Journal.



The Hollywood Reporter había adelantado en noviembre que había un proyecto en marcha en este sentido, aunque en ese momento este portal señaló que las negociaciones se encontraban todavía dando sus primeros pasos.



Este especial sería una carta de presentación de lujo para HBO Max, el nuevo servicio de streaming de WarnerMedia y que tendrá los derechos de emisión de 'Friends' tras abandonar Netflix.



Está previsto que HBO Max, una nueva propuesta para el cada vez más competido mundo del streaming, comience su andadura en mayo de este año.



Deadline aseguró que cada uno de los seis protagonistas de 'Friends' recibiría entre USD 3 y USD 4 millones por aparecer en ese espacio, mientras que The Wall Street Journal situó la cifra entre los USD 2,25 y los USD 2,5 millones por cabeza.



"Vienen grandes noticias...", escribió el actor Matthew Perry en Twitter esta semana sin dar más detalles.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

'Friends', que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena protagonizados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.



Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.



A finales de 2018 se extendió el rumor de que 'Friends' iba a salir del catálogo de Netflix, pero poco después la plataforma confirmó que seguiría en su oferta al menos durante 2019.

The New York Times aseguró entonces que Netflix pagó USD 100 millones a Warner para conservarla durante este año.