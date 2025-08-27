Netflix llega cargado de novedades para septiembre de 2025, con estrenos que van desde la segunda parte de la temporada 2 de ‘Merlina‘ hasta la serie de Luis Estrada ‘Las muertas‘ y entregas de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’.

La plataforma ofrece un menú variado de series, películas, documentales y contenido para toda la familia que promete mantener a los suscriptores pegados a la pantalla.

‘Merlina’ regresa con más misterio y peligro

El estreno más esperado del mes es sin duda la segunda parte de la temporada 2 de ‘Merlina’, que llega el 3 de septiembre.

En esta entrega, los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará todo lo posible por recuperarlos, ya que la vida de Enid está en juego.

Además, los fans descubrirán más sobre el programa LOIS, el misterio de Tyler y la mujer a la que Merlina rescata, mientras las visiones relacionadas con la muerte de Enid se vuelven aún más inquietantes.

Otras series destacadas incluyen ‘Las muertas’ (10 de septiembre), inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia y en hechos reales sobre las asesinas seriales más infames de México, y ‘La casa Guinness’ (25 de septiembre), el drama de Steven Knight que sigue la vida de los polémicos Guinness.

Estrenos de series en septiembre 2025

‘Merlina: Temporada 2 Parte 2’ – 03/09/2025

‘Cuenta atrás: Canelo v Crawford’ – 04/09/2025

‘La nobleza de las flores’ – 07/09/2025

‘Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul’ – 08/09/2025

‘Las muertas’ – 10/09/2025

‘Tú y todo lo demás’ – 12/09/2025

‘Canelo Álvarez vs. Terence Crawford’ – 13/09/2025

‘Black Rabbit’ – 18/09/2025

‘The BA***DS of Bollywood’ – 18/09/2025

‘El hotel embrujado’ – 19/09/2025

‘El refugio atómico’ – 19/09/2025

‘Incontrolables’ – 25/09/2025

‘La casa Guinness’ – 25/09/2025

‘Alice in Borderland: Temporada 3’ – 25/09/2025

‘Horizontes Pokémon: En busca de Laqua – Parte 4’ – 26/09/2025

Películas destacadas

‘Mente indomable’ – 01/09/2025

‘Rápidos y furiosos’ – 02/09/2025

‘+ Rápido + Furioso’ – 02/09/2025

‘Rápido y furioso’ – 02/09/2025

‘Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw’ – 02/09/2025

‘Rápidos y furiosos 5in control’ – 02/09/2025

‘Rápidos y furiosos 6’ – 02/09/2025

‘Rápidos y furiosos 7’ – 02/09/2025

‘Rápido y furioso: Reto Tokio’ – 02/09/2025

‘She’s All That’ – 06/09/2025

‘El otro París’ – 12/09/2025

‘El infiltrado del KKKlan’ – 18/09/2025

‘Y ella dijo quizás’ – 19/09/2025

‘Orgullo y prejuicio’ – 19/09/2025

‘French Lover’ – 26/09/2025

‘Rut y Booz’ – 26/09/2025

Documentales y especiales

‘Falso amor y venganza’ – 05/09/2025

‘Nombre artístico: Charlie Sheen’ – 10/09/2025

‘Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo’ – 17/09/2025

Con este listado, Netflix asegura opciones para cada tipo de audiencia, mezclando misterio, acción, drama, humor y nostalgia. Septiembre 2025 se perfila como un mes lleno de emociones frente a la pantalla para sus suscriptores.