Seguidores de Alejandra Guzmán le piden que ya no se realice más cirugías tras publicación en Instagram

La artista mexicana Alejandra Guzmán publicó dos fotografías y un video junto al estilista Pepe Gutiérrez el sábado 29 de junio del 2019, en su cuenta de Instagram. En la primera imagen, la cantante de Reina de Corazones mostró su nuevo look y lució sin maquillaje.

Los seguidores de la artista reaccionaron frente a la imagen, no con respecto a su corte de cabello, pero sí sobre el aspecto de sus pómulos y labios. Ellos le pidieron que ya no se realice más cirugías estéticas. “Triste, antes era tan linda… tanta cirugía le ha ido cambiando su hermoso rostro... no sé por qué hacerse tanto”, escribió Kikis Priciliano.

Alejandra Guzmán fue criticada por sus seguidores tras publicación de fotografía. Foto: Tomada del Instagram de la artista@laguzmanmx

“Quítate esos pómulos por favor !Eres hermosa! No necesitas eso, publicó Betyo.



“Demasiada cirugía”, “déjate esa boca”, “ya no te operes”, se leía entre los más de 400 comentarios que recibió la publicación de la intérprete mexicana. Muchos de ellos fueron borrados.



Más tarde, Guzmán publicó un video en el que invitaba a sus seguidores a su presentación en Guadalajara, México, mientras Pepe terminaba de arreglarla.



En esta publicación, continuaron las críticas de sus seguidores. En los comentarios también le pedían que dejara de ponerse rellenos en los labios y no abusara del bótox.



También tuvo seguidores que apoyaron y elogiaron la carrera de la artista de 51 años, con más de tres décadas de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos.



Al finalizar su sesión con el estilista, la cantante publicó una nueva fotografía ya totalmente maquillada y peinada. Esta imagen recibió elogios por lo bien que lucía la cantante mexicana.



Según Infobae, no es la primera vez que el aspecto de Alejandra Guzmán es criticado. Desde hace más de un año, la mexicana es cuestionada por sus seguidores debido a los cambios que ha tenido en su rostro.



La zona de los pómulos y los labios han sido los puntos de su rostro que más han llamado la atención de sus seguidores.