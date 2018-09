Sebastián Yatra ofrece presentaciones en Machala, Guayaquil y Babahoyo

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano Sebastián Yatra se afirma en su primer disco como un cantautor de baladas, aunque ha sabido congeniar el romanticismo del género con el auge del reguetón, el trap y ritmos urbanos. El artista llega a Ecuador en el marco de su Mantra Tour, que toma el nombre de su primer disco, una compilación de sus éxitos y temas inéditos.

Yatra se presentará la noche de hoy, 21 de septiembre de 2018, en el estadio 9 de Mayo de Machala, en el marco del certamen internacional Reina del Banano. Está sábado 22 ofrecerá un concierto en la Concha Acústica del Parque Samanes, en Guayaquil. Y el domingo 23 cerrará el concierto de las fiestas de Babahoyo, en la avenida Universitaria.



“Mantra es una declaración de entrega total a la gente que quiere mi música, las canciones que me trajeron hasta aquí y las que vengo a presentarles”, apuntó el artista en un boletín de prensa de sus promotores. “Hay canciones que tienen corazón y hasta cuerpo porque son personas que han pasado por mi vida”.



Yatra inició el año con No hay nadie más, una balada a la antigua que escribió para su novia. Y en agosto presentó Ya no tiene novio, junto al dúo venezonalo Mau y Ricky, un tema urbano de ritmo pegajoso y con una letra de doble sentido.



Su cadena de éxitos incluyen Traicionera, Sutra, Por perro. Y acaba de ser nominado a mejor canción del año por los Latin Grammy gracias a Robarte un beso, tema en el que colabora con su compatriota, Carlos Vives.



La presentación en Babahoyo es de ingreso gratuito. En Machala el ingreso es libre a los graderíos, pero tienen costo las localidades en cancha y en la zona VIP. Las entradas para el concierto en Guayaquil, a la venta en Ecuticket, fluctúan entre los USD 15 y USD 70. El concierto en el Parque Samanes esta programado para las 20:30 y se abrirán las puertas al público a las 18:30.