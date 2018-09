El cantante Sebastián Yatra da ‘un gran paso’ en el cine

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El compositor y cantante colombiano Sebastián Yatra se pone en los pies del mítico Yeti para darle vida a Migo en la nueva película animada de Warner Bros. Pictures que llega a la cartelera el viernes 28 de septiembre del 2018 con el título de ‘Pie pequeño’.

Se trata de una aventura animada para todas las edades que pone en escena una nueva versión de la leyenda de Pie Grande, contada por Migo, un Yeti que encuentra algo que creyó que no existía: un humano. La noticia sobre estos ‘pie pequeño’ hace que la comunidad Yeti, que vive en una lejana aldea nevada, se cuestione sobre la veracidad de los mitos y se enfrente a uno de sus mayores desafíos y temores.



Yatra presta su voz al protagonista de esta emotiva historia y es la primera vez que un cantante colombiano hace parte de un doblaje para Warner Bros. que será distribuido en toda América Latina. En una entrevista con EL COMERCIO, el artista compartió su experiencia en su primera incursión como actor de voz en un largometraje animado.



¿Qué fue lo que te convenció para darle voz al protagonista de ‘Pie pequeño’?



Lo que me convenció es la película como tal, un filme que educa, transforma y aporta a la gente además de entretener muchísimo. También me di cuenta que el personaje de Migo tiene muchas cosas en común conmigo con las que me sentí identificado. Es una película que nos abre las puertas a un mundo que no nos esperábamos. Fue un reto que me llevó a conocer una parte de mí que no sabía que tenía.



¿Cuál es tu relación y tu experiencia en la actuación?

​

He participado en muchas obras de teatro y musicales, pero actuación como tal no he trabajado más que algunos cameos en series o alguna novela, pero este sería mi primer papel protagónico en una de las películas animadas más importantes de este año.



¿Has visto ya le película?



La vi hace unos tres días y me he quedado muy impresionado, porque al principio reconozco que soy yo el que habla, pero llega un punto en se me olvida y simplemente me entrego a la película y me entrego a la diversión.



¿Cuál fue la diferencia entre grabar tu voz para una canción y para una película?



Es muy distinto a lo que hado normalmente como músico, porque a través de la música le cuento a la gente sobre mi mundo con mi propia voz, pero en la película tengo que enfocarme mucho en la dicción, en pronunciar todo muy bien y es un proceso muy distinto.



¿Después de haber dado vida a Migo y después de haber visto la película, qué reflexión te ha dejado como espectador?



La película habla mucho sobre la honestidad y nos enseña a no juzgar a las personas por la primera impresión sino que hay darle el beneficio de la duda a todos sin excepción, porque donde hay una buena comunicación no puede haber una mala relación entre las personas.



¿Te gustaría volver a repetir la experiencia?



Claro que me gustaría. Es algo que no me esperaba y me parece demasiado emocionante. Al principio estaba nervioso porque tuve que hacer una pruebas en Estados Unidos y México y de pronto las puertas del cine y de Hollywood se empiezan a abrir y ojalá que este sea el primero de bastantes proyectos en este mundo del cine.



¿Cómo fue la experiencia con la interpretación de Perfection, que es uno de los temas musicales de la película?



Es una canción que habla de los sueños de una manera tan bonita. Creo que es algo de lo que todos tenemos que aprender, que no todo es perfecto pero siempre puede mejorara según cómo lo veamos. Siempre hay que mirar las cosas de una manera positiva.



¿Crees en el mito de ‘pie grande’?



No lo veo como algo imposible, porque hay tantos seres vivos que no conocemos en el mundo, que es fácil imaginar que un ser así podría existir.

Ahora que te has puesto en los pies y en la voz de un Yeti ¿Cómo ves la relación del hombre con la naturaleza?



Tenemos muchas que ver, aprender y mejorar. Tenemos que cuidar más a nuestro planeta y tener más conciencia porque solo depende de nosotros cambiar el futuro del planeta.