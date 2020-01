Sebastián Yatra y Christian Nodal sufren por amor en Esta noche

LEA TAMBIÉN

Sebastián Yatra y Christian Nodal han unido sus voces en Esta noche, su primera colaboración que lanzaron este viernes 10 de enero del 2020 acompañada de un video musical en el que los artistas juegan con el contraste y el azul para ilustrar sus diferentes géneros musicales y estilos.

La canción, que forma parte del disco 'Ahora' del cantautor mexicano, forma parte del movimiento de mariachi pop que ha venido desarrollando Nodal, y del pop latino que viene explorando Yatra, en el que se ha acercado a diferentes géneros de internacionales.



Grabado en el restaurante La Chula de la ciudad colombiana de Medellín, el video muestra a los dos jóvenes artistas, Nodal tiene 20 años y Yatra 25, sufriendo por un amor pasado.

"Últimamente he estado recordándote. Pensando en esos tiempos del ayer. Y sé que es insano, no le hace bien. Al corazón", cantan en Esta noche.



"Entre botellas y cigarros se me fue. La esperanza de que un día vas a volver. He escuchado comentarios que vas muy bien. Sin mi amor", completan.



Nodal, quien ganó dos Latin Grammys en la edición de 2019 realizada en Las Vegas en noviembre del 2019, ha dicho que en su próximo disco, el tercero de su carrera, tendrá más colaboraciones con artistas de diferentes géneros.

Por su parte Yatra ha colaborado recientemente no solo con sus compatriotas Juanes y Carlos Vives, con los venezolanos Mau y Ricky, entre muchos otros, además de con su pareja -la cantante argentina Tini-, sino que lanzó a finales del mes pasado el sencillo 'Magentic', en el que unió su voz a la de los miembros del grupo de K-pop Monsta X.