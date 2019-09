'Saturday Night Live' despide a nuevo comediante por bromas racistas

LEA TAMBIÉN

El programa de comedia 'Saturday Night Live' despidió al comediante Shane Gillis apenas cuatro días después de ser contratado tras salir a la luz una serie de comentarios homófobos y de chistes racistas sobre ciudadanos chinos que hizo en el pasado.

Videos de Gillis hablando de 'chinks' -un término despectivo usado en Estados Unidos para referirse a los chinos- y haciendo comentarios homofóbicos, fueron compartidos en redes sociales poco después del anuncio de su entrada al tradicional show de la cadena NBC el jueves pasado, lo que desartó una avalancha de críticas por la contratación.



El lenguaje de Gillis fue “ofensivo, hiriente e inaceptable” , dijo un portavoz del productor Lorne Michaels en una declaración enviada a la agencia AFP el lunes 16 de septiembre del 2019.



“No estábamos al tanto de esos comentarios previos que han surgido en los últimos días”, añadió. “Lamentamos no haber visto estos videos antes, y que nuestro proceso de selección no haya estado a la altura de nuestro nivel”.



Gillis dijo en Twitter que entendía la decisión, asegurando que “sería una gran distracción” en el programa por la polémica. “Soy un comediante que fue lo suficientemente gracioso como para entrar a SNL. Eso no me lo pueden quitar”.



Los comentarios ofensivos fueron hechos en el 'Matt and Shane's Secret Podcast', en el que junto a su coanfitrión Matt McCusker se burlaban de los orígenes del Chinatown. Gillis imita a una mesera china que no logra entender la orden y pronuncia constantemente la palabra noodle (fideo) como “nooder” siguiendo el estereotipo de que los chinos intercambian la r con l.



Los videos fueron eliminados de su canal YouTube, pero siguen circulando en redes sociales. En otro clip, se refiere a dos prominentes comediantes como “maricas”.



Gillis, visto como una estrella en ascenso en el circuito de comediantes, dijo en una declaración anterior que estaba “dispuesto a disculparse con cualquiera que en realidad estuviera ofendido ” , pero que era un “ comediante que buscaba sobrepasar límites”.

Su contratación se realizó al mismo tiempo que la de Bowen Yang, el primer integrante asiático a tiempo completo del elenco de 'SNL', que es de ascendencia china y además es gay, algo que también destacaron los críticos del Guillis.