A sus 75 años, en medio de la pandemia, Sara se graduó de bachiller en Quito

Rodeada de familiares y amigos, Sara Arias, de 75 años, celebró su graduación como bachiller del Ecuador en una ceremonia virtual.

Entre lágrimas, Sara Nelly Arias Pilaguano agradeció a Dios y a su propio esfuerzo por el logro obtenido y porque a pesar de las dificultades no se dio por vencida.



"En la escuela nunca nos enseñaron inglés ni nada así que dije voy a luchar", dijo Arias al canal Teleamazonas este 31 de julio del 2020.



Sara contó que estuvo a punto de renunciar a sus estudios en la Unidad Educativa Pedro Luis Calero, en Zámbiza, nororiente de Quito, pero sus maestros le dijeron que ella "es el eje, es la reina del colegio que da ejemplo a los demás", estas palabras calaron en la mujer y decidió continuar.



Arias recuerda que desde muy joven tuvo que trabajar ya que era el sustento de su hogar y dejó sus estudios de lado.



Esta actividad también se convirtió en una terapia pues luego de jubilarse empezó a tener quebrantos en su salud, "la doctora me dijo que era estrés", aseguró al medio.



Paulo Arias, hijo de Sara, celebró el logro de su madre. "No hay palabras para para expresar lo que uno siente, estoy feliz y orgulloso de mi madre, que a su edad sea una bachiller", comentó emocionado.

Con macarillas, los amigos y familiares de la adulta mayor también festejaron en la ceremonia virtual la meta alcanzada por Sara.