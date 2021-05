‘Sansón’, la película sobre cómo superar el pasado

Baldomero es un exboxeador que sale de la cárcel y debe enfocarse en rehacer su vida, dejando a un lado todo lo que aprendió años atrás. Él es el protagonista de ‘Sansón’, una película ecuatoriana escrita y dirigida por Pável Quevedo, en la que se aborda el conflicto social de un exconvicto que tiene que lidiar con la idea de que para ser libre no solo basta con salir de prisión.

Las estrechas calles del Centro Histórico de Quito y los barrios de San Roque y La Tola son el escenario para contar esta historia.



De acuerdo con la productora Lucía Romero, a través de esta película se busca retratar “de forma más profunda” la cotidianidad de la gente que habita el sector. En ese sentido, no se muestran las escenas de postal que el espectador está acostumbrado a ver del casco colonial, sino que aparecen los contrastes de un barrio cuyos habitantes son, en su mayoría, trabajadores de oficinas o comerciantes.



La película empezó a gestarse el 2014 y desde ahí pasó por varios procesos de cambio hasta que finalmente se grabó en el 2018. Fue producida por Alquimia Audiovisual, de Ecuador, en coproducción con la ecuatoriana Aguacero Cine y La Prepro Soluciones Audiovisuales, de Colombia.



En el filme, Baldomero, interpretado por el actor ecuatoriano Wolframio Sinué, después de pasar nueve años encerrado vuelve a ver la ciudad sin tener herramientas para enfrentarse a ella. En ese momento, tan solo posee los recuerdos de un pasado al que no quiere volver.



Su única motivación es tratar de recuperar a su posible hijo. En ese camino conoce a Amelia (Carla Sáenz, de Argentina), una cantante de cantina con la que intenta llevar una relación. Al ritmo de la tecnocumbia, esta historia retrata las dificultades por las que pasa un hombre que se siente excluido de la sociedad.



Pável Quevedo considera que ‘Sansón’ es una película que trata principalmente sobre el encierro y sobre los eventos traumáticos por los que pasan los seres humanos en cualquier momento, sin necesidad de ir a la cárcel, y los obliga a reinventarse para sobrevivir.



Aunque se trata de una película de ficción, también tiene un toque de documental por la forma en la que se cuenta la historia, con personajes reales y no extras, para lograr que el público sienta el ambiente diario del Centro y su habitual movimiento. “Mi intención era retratar el lugar, contar su estética, la gente y entender el contexto cultural, estético y cinematográfico”, señaló a este Diario.



Sansón, sin estar terminada, ya recibió varios reconocimientos internacionales. En el 2015 obtuvo el fondo de desarrollo del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, en el 2016 ganó el fondo de coproducción de Ibermedia y en el 2017 se alzó con el fondo de producción del Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador. También participó en talleres como Produire au Sud, en el Fondo de escritura de Guión del Festival de Cine de Amiens, ambos en Francia; en el Taller para Productores Andinos, Cinelatino de Toulouse y Filmar (Venezuela), entre otros.



La película se estrenará el próximo 28 de mayo y estará en las salas de Multicines, Supercines, Cinemark y Ocho y Medio, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.