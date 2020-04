La sangre de Tom Hanks y de su esposa se utilizará para investigar el coronavirus

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Tom Hanks y su esposa Rita Wilson buscan ayudar a la comunidad científica luego de haberse recuperado de la enfermedad covid-19. La pareja confirmó el pasado 11 de marzo del 2020 que se había contagiado del coronavirus y cinco días después fueron dados de alta de un hospital australiano y regresaron a EE.UU.

En declaraciones al programa 'Wait Wait... Don't Tell Me' de NPR en EE.UU, Hanks reveló que él y su Wilson se ofrecieron voluntariamente para donar su sangre y su plasma para ayudar en las investigaciones sobre el covid-19.



En Instagram, el actor compartió el miércoles 29 de abril del 2020 una fotografía que muestra la donación de plasma que hizo la semana pasada. "Luego del papeleo es tan sencillo como tomar una siesta", aseguró.

En el programa de radio, Hanks anunció que él y su esposa donarían la sangre y el plasma a lugares que "espero que trabajen en lo que a mi me gustaría llamar la Hank-ccine". El actor hizo un juego de palabras entre su apellido y la palabra vacuna en inglés.



En respuesta a la broma de Hanks, el conductor del show, Peter Sagal, dijo que "no podría haber mejor final para esta catástrofe internacional que si la cura terminara siendo la sangre de Tom Hanks".



En la entrevista, Hanks relató cómo fue su recuperación y cómo vivió con la enfermedad. Contó que su esposa presentó síntomas más graves que él como una fiebre más alta. "Estuvimos aislados para no enfermar a nadie más", aseguró.

En declaraciones anteriores el actor relató que su pareja perdió los sentidos del olfato y del gusto. El coronavirus causó fuertes estragos en su cuerpo como náuseas "tenía que arrastrarse en el piso desde la cama hasta el baño", asegura.



Tom Hanks y Rita Wilson fueron las primeras celebridades en anunciar que habían sido diagnosticadas con covid-19. Desde entonces, estrellas como Idris Elba, Kevin Durant, Daniel Da Kim y muchos otros han informado que dieron positivo a las pruebas que detectan la enfermedad.