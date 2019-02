¿Cuál es el origen de la celebración de San Valentín?

LEA TAMBIÉN

El día de San Valentín o día de los enamorados, que se celebra cada 14 de febrero, tiene su origen en una historia de encierro, muerte, sufrimiento y sometimiento. El trasfondo de violencia que encierra esta celebración data del siglo III en Roma, durante la expansión del cristianismo por el imperio de ese entonces.

El diario ABC publica una reseña que relata la historia más aceptada sobre el origen de esta fecha de los enamorados. En aquella época, Claudio II Gótico, quien se encontraba como soberano a cargo del imperio, prohibió a sus soldados que se unan en matrimonio. El emperador creía que la soltería de sus guerreros alentaba su ira y no generaba problemas en el momento de desplazarse para defender al imperio. Los casados temían por el futuro de sus familias y no se enfocaban en las batallas, consideraba el monarca.



En ese contexto, surge la figura de Valentín, un obispo de Terni, Italia, que decidió desobedecer las medidas represivas impuestas por el gobierno de Claudio II Gótico y profesó la unión de la religión cristiana. Pese a las limitaciones, el religioso tomó la iniciativa de celebrar el ritual de matrimonio de soldados, a escondidas del mandato del emperador.



Valentín ganó popularidad en Roma por su gesto y el rumor llegó hasta Claudio II, que lo invitó a su residencia para conocerlo. El obispo aceptó con el objetivo de profesar la fe cristiana e incentivar al emperador para que se una a esa religión. Aunque en inicio el emperador habría mostrado interés por esa creencia, la presión del Gobernador de Roma y sus jefes militares le motivaron a ordenar la detención de Valentín.



En prisión, el obispo de Terni fue desafiado por Asterius, uno de los oficiales del emperador. El militar se burló de Valentín y para poner en ridículo su creencia le retó a realizar un milagro. Le dijo que hiciera que su hija Julia, quien padecía de discapacidad visual, recobre la vista y la cure. El religioso efectuó un ritual e -invocando a Jesús- e hizo que la joven vea.





El milagro conmovió a Asterius, quien luego pidió al obispo que diera clases a Julia. Los encuentros hicieron que el religioso se enamorara de la alumna. El juicio continuó y lo sentenciaron a muerte.



Al saber que los romanos pondrían fin a su vida, el religioso escribió una carta de despedida a Julia, la cual firmó con la frase: "De tu Valentín". El 14 de febrero de 269 fue lapidado y decapitado. En la actualidad se cree que ese sea el origen de la traducción anglosajona "From your Valentine", que los enamorados suelen colocar al final de sus mensajes.



En la reseña sobre el origen de la celebración del 14 de febrero, diario ABC señala que en el escritor Jesús Hernández en su libro '¡Es la guerra!' cuenta que el cuerpo del sacerdote fue colocado las afueras de Roma y por ello uno de sus ingresos a la ciudad italiana sera conocido como 'la puerta de San Valentín'.



Sin embargo, se conoce que los restos del obispo están en la Basílica que lleva su nombre en Terni (Italia). Roma celebró el día de San Valentín durante 1 500 años, por iniciativa del papa Gelasio, que decidió honrar su muerte desde el año 498. Sin embargo, años después, la Iglesia Católica prohibió su celebración en 1969, al cuestionar la falta de veracidad de la historia.