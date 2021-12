Redacción Elcomercio.com

Las festividades por Navidad y fin de año están próximas a celebrarse y muchas personas aprovechan estos días para reunirse y compartir en familia.

Sin embargo, en los grupos familiares existen quienes están inmunizados con el esquema de vacunación completo y, otros, que han optado por no hacerlo por diferentes razones.

Ante este escenario, epidemiólogos consultados por el diario La Nación el 19 de diciembre del 2021 recomiendan no reunirse durante las festividades con aquellos parientes que no se han vacunado. ¿Por qué?

“Al individuo que no tiene ninguna dosis no hay que invitarlo. Puede ser antipático, pero es así. Desde el punto de vista infectológico, sentarse a la mesa con una persona que no tiene el esquema completo incrementa de forma considerable el riesgo (de contagio)”, explica el infectólogo Eduardo López.

Con esta postura concuerda Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Si no está vacunado, a mi casa, a mi festejo, no viene. No lo invito directamente. Suena muy fuerte, pero es así. La opción es presentar un PCR de 72 horas y ahí las chances de contagio bajan, pero no es menos antipático”.

A criterio de Obieta, una de las opciones para festejar con familiar no vacunado es pedirle una prueba PCR, pero la experta también propone otras recomendaciones.

“También hay que pensar en armar mesas homogéneas en función del perfil de edades y riesgos. A la abuela sentarla con personas mayores que están vacunadas y se cuidan, y a los más jóvenes sentarlos en otro sector”, dice Obieta.

Adolfo Rubinstein, epidemiólogo, sostiene al igual que sus colegas que la presencia de una persona que no tiene las dosis completas incrementa el riesgo de contagio.

“Se está formando en la sociedad la grieta del vacunado versus el no vacunado. Pero sacando del medio la grieta política, haciendo un abordaje desde la epidemiología, tenemos que decir que la presencia de personas sin esquema completo incrementa el riesgo (de contagio)”.

Divisiones en la familia por la vacunación

Según publica La Nación la inmunización contra el covid-19 es un tema que puede dividir a la familia durante los festejos de diciembre.

Precisamente Fabiana Oporto, una de las personas consultadas, contó que en el grupo familiar la inoculación contra el coronavirus creó discrepancias, pues tiene una hermana que no se ha vacunado.

“Hace meses que las hermanas decidimos que no se sacara el tema para no pelearnos, pero ahora no sé cómo se solucionará. La libertad de uno termina donde empieza la del otro y yo siento que es injusto exponernos nosotros y también mis padres, que son mayores a un contagio”, dice la mujer.

Del otro lado, Carlos Dema, otra fuente consultada, cuestiona la restricción de actividades por no vacunarse.

“Es una cuestión de libertades individuales. Yo decidí no vacunarme porque no tengo confianza en la vacuna. ¿Por qué van a prohibirme ir a ciertos lugares o limitarme? En mi familia no se planteó, pero sería un gran problema si alguien me dijera algo, porque nadie puede exigirme algo que la ley no manda. Y que yo sepa, hasta ahora la vacunación no es obligatoria”.