Las verrugas en el cuello son comunes en todo tipo de piel y afectan a hombres y mujeres, sobre todo a partir de los 30 años. No representan riesgo para la salud, pero en muchos casos resultan incómodas y pueden aumentar de tamaño con el paso de los años, según los médicos.

Factores que influyen en la aparición de verrugas en el cuello

De acuerdo con centros médicos, entre las principales causas de la aparición de verrugas se encuentran la predisposición genética, el sobrepeso, un sistema inmunológico debilitado, el envejecimiento y los cambios hormonales. Estas lesiones cutáneas suelen aparecer en zonas expuestas a factores externos, como el cuello, las manos, las plantas de los pies y el cuero cabelludo.

Generalmente, se presentan desde los 25 o 30 años y pueden ser pequeñas y blandas, de color piel o ligeramente más oscuras. La mayoría son benignas.

Existen distintos tipos de verrugas en el cuello

Acrocordones : fibromas blandos, pequeños y alargados, de color piel o más oscuro.

: fibromas blandos, pequeños y alargados, de color piel o más oscuro. Verrugas filiformes : crecen en forma de hilo fino, largas y delgadas.

: crecen en forma de hilo fino, largas y delgadas. Verrugas comunes: con superficie rugosa, pueden aparecer también en otras partes del cuerpo.

Las verrugas no producen síntomas, aunque en algunos casos se inflaman y causan dolor. No son contagiosas. Los dermatólogos recomiendan evitar procedimientos caseros y acudir a un especialista para definir el método más adecuado de eliminación.

Los tratamientos más conocidos son la crioterapia, la electrocirugía y el láser CO2. Todos se realizan de forma ambulatoria, con anestesia local y sin efectos secundarios, siempre bajo la supervisión de un profesional, según los médicos.

Cómo prevenir las verrugas en el cuello

Para reducir el riesgo de aparición de verrugas, los especialistas aconsejan mantener una buena higiene diaria, especialmente en zonas con sudoración. También sugieren evitar el uso compartido de objetos personales como toallas, collares o ropa.

Otra recomendación es mantener una dieta saludable que fortalezca el sistema inmunológico. Estas prácticas ayudan a disminuir la posibilidad de que aparezcan verrugas en el cuello.

Con información de El Tiempo