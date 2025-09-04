El pene enterrado es una condición que impacta la vida de muchos hombres y, sin embargo, permanece en silencio. Según datos de medios como El Tiempo de Colombia y Cuídate Plus, hasta un 10% de la población masculina puede enfrentarse a esta patología, que afecta no solo la función sexual, sino también la autoestima y la salud emocional.

Más noticias

🌑 Pene enterrado: la verdad oculta

El urólogo François Peinado explica que el pene enterrado ocurre cuando este órgano queda oculto bajo la piel o la grasa del pubis, aunque su estructura interna siga intacta. Esa imagen genital alterada provoca problemas para orinar, dolor durante las relaciones y dificultad para mantener una erección visible. Lo más duro es el efecto psicológico: ansiedad, depresión y aislamiento.

⚠️ ¿Por qué ocurre?

Las causas pueden estar presentes desde el nacimiento, cuando los ligamentos que sujetan el pene son débiles. Pero en la mayoría de los casos, como señalan El Tiempo de Colombia y Cuídate Plus, la obesidad es el detonante. El exceso de grasa abdominal cubre el pene y lo hace parecer inexistente. También influyen el linfedema genital, complicaciones tras la circuncisión, o enfermedades crónicas de la piel como la hidradenitis supurativa o el liquen escleroso.

💥 Síntomas que no se deben ignorar

El signo más evidente es que solo la punta del pene es visible. Sin embargo, los problemas se multiplican: dolor en el coito, erecciones dolorosas, dificultad para orinar, goteo de orina, infecciones urinarias recurrentes y mala higiene. En casos graves, como detalla Cuídate Plus, incluso puede aparecer cáncer de pene por inflamaciones crónicas.

No te pierdas de leer: Los secretos que Taylor Swift ha dejado en sus canciones y ahora que se casa ¿se acaba el desamor?

🙈 El peso de la vergüenza

Más allá de lo físico, el silencio marca la vida de quienes lo padecen. “Son pacientes que suelen aislarse, evitar las relaciones íntimas y acudir tarde a consulta por vergüenza”, explica el doctor Peinado. Muchos hombres ni siquiera saben que existe un tratamiento y callan por miedo al estigma.

🌟 La esperanza del tratamiento

La buena noticia es que el pene enterrado tiene solución. En casos leves, la pérdida de peso o cremas tópicas pueden ayudar. Pero lo habitual es recurrir a cirugía: liberar el pene oculto, eliminar exceso de tejido y reforzar la base. De acuerdo con Peinado, esta intervención devuelve la funcionalidad sexual, mejora la imagen corporal y restaura la autoestima.

Te puede interesar: Lo que esconden esos ’15’ minutos de aplausos que hicieron llorar a Dwayne Johnson en Venecia

El reto, concluyen especialistas citados por El Tiempo de Colombia y Cuídate Plus, es visibilizar este problema. Hablar del pene enterrado es también una manera de sanar.

Te recomendamos: