El país llegó al 1 de diciembre con una fotografía más clara sobre el avance del VIH en Ecuador. En los últimos meses, el Ministerio de Salud Pública (MSP) -explicó en un comunicado- abrió nuevos espacios de atención y amplió la oferta de pruebas rápidas, profilaxis y seguimiento clínico.

Hoy, las personas pueden acceder a más puntos para recibir PrEP y PEP, así como a servicios que integran diagnóstico, consejería y tratamiento.

La apuesta oficial insiste en un modelo que mezcla prevención, acceso rápido a medicamentos y trabajo directo con comunidades. Organizaciones civiles, activistas y colectivos que acompañan a poblaciones clave han tomado un rol central, especialmente en zonas donde aún persisten barreras para llegar a los servicios de salud.

El mapa de la epidemia en el país

Las cifras del MSP muestran que Ecuador registra más de 52 000 personas viviendo con VIH. Más del 90% conoce su diagnóstico y un porcentaje cercano al 80% mantiene controlada la carga viral gracias al tratamiento continuo.

Especialistas en salud pública consideran que estos datos marcan una tendencia positiva, aunque advierten que todavía hay brechas, sobre todo en el seguimiento y en el tiempo que las personas tardan en acceder a tratamiento tras recibir el diagnóstico.

Los grupos más afectados siguen siendo los mismos que han cargado históricamente con la mayor prevalencia: mujeres transfemeninas, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y personas privadas de libertad. Para ellos, la atención comunitaria es una pieza clave, pues permite llegar con información, pruebas y condones a espacios donde el sistema tradicional no siempre llega.

Reducción de la transmisión del VIH de madre a hijo

Uno de los indicadores que más destacó el MSP este año es la caída de la transmisión maternoinfantil. Los registros pasan de 16 casos en 2018 a cinco en 2024, una reducción que coloca al país por debajo del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El control prenatal, el acceso temprano a medicamentos y el seguimiento del bebé durante los primeros meses han resultado decisivos.