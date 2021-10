Merck solicita autorización de emergencia para su píldora contra el covid-19 en EE.UU.

Merck & Co Inc dijo el lunes 11 de octubre del 2021 que ha solicitado la autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos para su medicamento oral destinado a tratar a los pacientes de covid-19 de intensidad leve a moderada.

El tratamiento, denominado molnupiravir, ha sido desarrollado con Ridgeback Biotherapeutics. Si se autoriza, sería el primer medicamento antiviral oral.

Los datos publicados la semana pasada mostraron que el molnupiravir podría reducir a la mitad las posibilidades de muerte u hospitalización para las personas con mayor riesgo de contraer covid-19 grave.

