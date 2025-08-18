Los huevos son un alimento esencial en la dieta por su aporte de proteínas y vitaminas. Sin embargo, persiste la duda sobre su almacenamiento: en los supermercados se venden a temperatura ambiente, mientras que en casa la recomendación es guardarlos en la refrigeradora. La farmacéutica y nutricionista-influencer Boticaria García explicó las razones detrás de esta práctica.
🥚 Huevos y su conservación
Los huevos poseen entre 7 000 y 17 000 poros en su cáscara. Esta característica los convierte en un alimento sensible frente a la humedad y a las bacterias como la salmonella. Según Boticaria García, la cáscara cuenta con una cutícula que actúa como barrera antibacteriana, pero puede deteriorarse con la condensación.
- La cáscara permite el paso de oxígeno.
- La cutícula se disuelve si el huevo suda.
- La condensación aumenta el riesgo de bacterias.
- Los huevos se mantienen secos en el supermercado.
- La refrigeración en casa prolonga su frescura.
❄️ ¿Por qué no se refrigeran en el supermercado?
En los comercios, los huevos se exponen a temperatura ambiente. El motivo es evitar cambios bruscos de frío a calor que provocan sudoración y dañan la cutícula. De acuerdo con La Vanguardia, si los huevos estuvieran en frío en el supermercado, al pasar al coche o la calle podrían transpirar y perder su protección natural.
- Los cambios de temperatura afectan la cáscara.
- El sudor abre la puerta a bacterias.
- El transporte casero genera contrastes térmicos.
- La cutícula es frágil frente a la humedad.
- Mantenerlos secos reduce riesgos sanitarios.
🏠 Huevos en casa: la nevera es clave
En la cocina, los huevos están expuestos a variaciones constantes de temperatura. Cocinar, abrir ventanas o cambios estacionales generan condiciones inestables. El Tiempo cita a Boticaria García al señalar que lo ideal es refrigerarlos apenas lleguen al hogar. Además, recomienda no guardarlos en la puerta de la nevera, donde también hay fluctuaciones.
- La encimera acumula humedad.
- El frío protege de bacterias.
- La puerta del refrigerador no es segura.
- La zona interior de la nevera es más estable.
- Guardarlos rápido al llegar de la compra es esencial.
📌 Guía práctica para conservar huevos en casa
- Guárdalos en la nevera apenas llegues del supermercado.
- No los coloques en la puerta del refrigerador.
- Evita lavarlos antes de almacenarlos.
- Mantén los huevos en su envase original de cartón.
- Revisa la fecha de caducidad antes de consumirlos.
