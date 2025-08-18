Los huevos son un alimento esencial en la dieta por su aporte de proteínas y vitaminas. Sin embargo, persiste la duda sobre su almacenamiento: en los supermercados se venden a temperatura ambiente, mientras que en casa la recomendación es guardarlos en la refrigeradora. La farmacéutica y nutricionista-influencer Boticaria García explicó las razones detrás de esta práctica.

🥚 Huevos y su conservación

Los huevos poseen entre 7 000 y 17 000 poros en su cáscara. Esta característica los convierte en un alimento sensible frente a la humedad y a las bacterias como la salmonella. Según Boticaria García, la cáscara cuenta con una cutícula que actúa como barrera antibacteriana, pero puede deteriorarse con la condensación.

La cáscara permite el paso de oxígeno.

La cutícula se disuelve si el huevo suda.

La condensación aumenta el riesgo de bacterias.

Los huevos se mantienen secos en el supermercado.

La refrigeración en casa prolonga su frescura.

❄️ ¿Por qué no se refrigeran en el supermercado?

En los comercios, los huevos se exponen a temperatura ambiente. El motivo es evitar cambios bruscos de frío a calor que provocan sudoración y dañan la cutícula. De acuerdo con La Vanguardia, si los huevos estuvieran en frío en el supermercado, al pasar al coche o la calle podrían transpirar y perder su protección natural.

Los cambios de temperatura afectan la cáscara.

El sudor abre la puerta a bacterias.

El transporte casero genera contrastes térmicos.

La cutícula es frágil frente a la humedad.

Mantenerlos secos reduce riesgos sanitarios.

🏠 Huevos en casa: la nevera es clave

En la cocina, los huevos están expuestos a variaciones constantes de temperatura. Cocinar, abrir ventanas o cambios estacionales generan condiciones inestables. El Tiempo cita a Boticaria García al señalar que lo ideal es refrigerarlos apenas lleguen al hogar. Además, recomienda no guardarlos en la puerta de la nevera, donde también hay fluctuaciones.

La encimera acumula humedad.

El frío protege de bacterias.

La puerta del refrigerador no es segura.

La zona interior de la nevera es más estable.

Guardarlos rápido al llegar de la compra es esencial.

📌 Guía práctica para conservar huevos en casa

Guárdalos en la nevera apenas llegues del supermercado.

No los coloques en la puerta del refrigerador.

Evita lavarlos antes de almacenarlos.

Mantén los huevos en su envase original de cartón.

Revisa la fecha de caducidad antes de consumirlos.

