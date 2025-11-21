Este examen de pies puede evitar una amputación y casi no se hace

En cuatro centros de salud de Pichincha, Santo Domingo y Manabí, el 98,2% de historias clínicas de personas con diabetes no tenía el registro de un examen de pies, una omisión que -según un equipo de investigación conformado por 13 docentes de la PUCE, uno de la Universidad de Sao Paulo y Hugo Pereira, que también labora en la Universidad Central– evidencia una brecha crítica en la atención primaria, pese a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) exige la valoración desde la primera consulta.

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❗ ¿Por qué el examen de pies importa?

Los investigadores ya habían detectado problemas en la calidad del registro clínico desde 2014, cuando se realizó un primer estudio en un centro del IESS en Quito y se extendió a otros de zonas rurales de Pichincha, Santo Domingo y Manabí.

Diez años después, al revisar centros rurales en tres provincias, encontraron el mismo vacío: la valoración de los pies -un examen esencial para prevenir úlceras, infecciones severas y amputaciones- no se registraba o no se hacía, a pesar de que es obligatorio en la Guía de Práctica Clínica del MSP del 2017.

Para las personas que viven con diabetes y dependen del primer nivel de atención en cualquier ciudad o zona rural del país, esta brecha significa perder la oportunidad de detectar a tiempo lesiones que pueden terminar en complicaciones graves.

👁️ Lo que muestra la revisión de historias clínicas

Cuando los investigadores comenzaron a revisar las 489 historias clínicas seleccionadas mediante muestreo probabilístico, se encontraron con un patrón que se repetía una y otra vez: las páginas dedicadas al examen clínico de los pies estaban en blanco. En algunos casos, no había registro de neuropatía; en otros, no existía constancia de un examen físico mínimo, ni de recomendaciones, ni de educación al paciente.

Esa omisión no era un detalle menor. Como explica Hugo Pereira, en un contexto médico legal y de continuidad asistencial, “lo que no se registra no existe, y eso dificulta el manejo clínico y seguimiento eficiente, donde se requiere un abordaje multidisciplinario y puede haber varios prestadores de salud”. Y para una persona con diabetes -que puede perder sensibilidad sin darse cuenta- la falta de un examen oportuno significa caminar hacia una úlcera o una infección sin ninguna alarma temprana.

La lectura de cada historia clínica, más que un trámite, se convirtió en una escena reveladora: los controles estaban incompletos, interrumpidos o ausentes, incluso en pacientes con años de evolución de la enfermedad. En uno de los centros, más del 20% no tenía ningún registro de control médico en el último año. Esas ausencias, alineadas una tras otra, mostraban un sistema que no estaba cumpliendo la función más básica de la atención primaria: prevenir complicaciones.

Visitas de control de pacientes diabéticos en Jipijapa. Foto: Cortesía Hugo Pereira

🧩 El contexto que explica la brecha en prevención

Los investigadores evidenciaron que no se trata de fallas aisladas. Más bien es un problema estructural en la implementación de la atención primaria para personas con diabetes. Según Pereira, el estudio demuestra que la adherencia del personal de salud a las guías clínicas del MSP es críticamente baja y no se limita al cuidado de pies. Se encontraron con un bajo registro en exámenes esenciales:

89% sin registro de síntomas de neuropatía, que es el precursor de la úlcera

sin registro de síntomas de neuropatía, que es el precursor de la úlcera 72% sin examen físico de los pies en la consulta

sin examen físico de los pies en la consulta 96,9% sin análisis de fondo de ojo (La omisión de este examen es la causa de que la retinopatía diabética avance sin ser detectada)

sin análisis de fondo de ojo (La omisión de este examen es la causa de que la retinopatía diabética avance sin ser detectada) 95,7% sin pedido de electrocardiograma anual (No monitorear el corazón es ignorar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares)

sin pedido de electrocardiograma anual (No monitorear el corazón es ignorar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares) 78,8% sin registro de recomendaciones y educación sobre diabetes

Este conjunto de omisiones para Pereira se debe a una problemática multifactorial y sistémica que requiere de estudios adicionales para determinar la raíz exacta. Pero entre los factores cita:

Formación. Capacitar y empoderar al personal sobre la técnica correcta y la importancia del registro.

Capacitar y empoderar al personal sobre la técnica correcta y la importancia del registro. Sobrecarga. Baja tasa de control anual sugiere sobrecarga y barreras que impiden el seguimiento.

Baja tasa de control anual sugiere sobrecarga y barreras que impiden el seguimiento. No hay podólogos. No hay estos profesionales en el primer nivel de atención del MSP.

No hay estos profesionales en el primer nivel de atención del MSP. Falta de equipos. Entre ellos, monofilamentos, Doppler.

Entre ellos, monofilamentos, Doppler. Supervisión. Falta de mecanismos de supervisión que impulsen mejoras en las prácticas clínicas.

Falta de mecanismos de supervisión que impulsen mejoras en las prácticas clínicas. Oferta de servicios. No se oferta el servicio de evaluaciones de los pies de personas con diabetes.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

La magnitud del vacío quedó clara cuando los investigadores cruzaron dos datos. Por un lado, la OMS estima que hasta 25% de los pacientes está en riesgo de pie diabético. Por otro lado, en los cuatro centros analizados, el 98,2% de las historias clínicas no registraba una valoración preventiva del pie.

Esa combinación para Pereira configura “una ceguera operativa que expone a las personas a la discapacidad“. En consecuencia es una brecha de cuidado que convierte una complicación prevenible en alto riesgo de amputación o discapacidad. Además, un costo financiero para el Estado y la sociedad.

Los hallazgos del proyecto doctoral que dio origen al estudio refuerzan esa alerta. Aunque las personas con úlceras o amputaciones fueron excluidas del análisis principal, en fases previas del mismo proyecto-realizado en ciudades de clima cálido tropical- se observó que 4,7% de pacientes desarrolló úlceras. El 2,3% sufrió amputaciones en un periodo de tres años.

Estos porcentajes, registrados por el equipo, muestran que las complicaciones no son una posibilidad teórica. Se trata de un riesgo concreto para los diabéticos, que dependen del primer nivel de atención.

📊 Qué tan grande es el riesgo según los datos

📍 1 007 centros y puestos de salud de primer nivel tienen permiso de funcionamiento vigente en Ecuador, a noviembre del 2025, según el MSP.

⚠️ En cuatro centros evaluados en el estudio, 98,2% de historias clínicas no registró valoración de pies.🩺 Entre 2014 y 2024, 56 529 personas murieron por diabetes en Ecuador (INEC). El pico fue en 2020 con 8 025 muertes; en 2024 bajó a 4 680, pero sigue entre las 5 principales causas de muerte en el país.

🏙️ En 2024, Guayaquil registró 904 muertes por diabetes; en Quito, 230.

🏥 En 2024 hubo 9 325 egresos hospitalarios por diabetes tipo 2:

42% en personas ≥ 65 años

51% entre 40 y 64 años

7 días de estancia promedio

📉 Los egresos bajaron 6,2% respecto a 2023.

📉 Los egresos bajaron 6,2% respecto a 2023. 🔍 La diabetes tipo 2 representa 85%-90% de los casos diagnosticados en Ecuador y es prevenible con actividad física y dieta saludable.

💡 Claves para entender el problema

La prevención no está institucionalizada. Los servicios que sí funcionan —como el de evaluación de pies instalado durante el estudio de 2014 en el IESS— suelen desaparecer cuando termina un proyecto académico o cuando los residentes dejan el centro. No existe un mecanismo para que estas prácticas se vuelvan permanentes.

Los servicios que sí funcionan —como el de evaluación de pies instalado durante el estudio de 2014 en el IESS— suelen desaparecer cuando termina un proyecto académico o cuando los residentes dejan el centro. No existe un mecanismo para que estas prácticas se vuelvan permanentes. Depende de personas, no de políticas . La valoración del pie diabético, que debería ser parte rutinaria de cada control, queda sujeta a la voluntad individual de los profesionales y no a una estructura estable del MSP.

. La valoración del pie diabético, que debería ser parte rutinaria de cada control, queda sujeta a la voluntad individual de los profesionales y no a una estructura estable del MSP. La brecha es técnica y administrativa. Si bien el sistema reconoce el riesgo, no hay un proceso obligatorio ni auditable para garantizar el examen y su registro en todos los centros del primer nivel.

¿Qué dice el MSP?

El MSP reconoció este 14 de noviembre la carga creciente de la diabetes en el país y señala que trabaja en estrategias de prevención y atención integral. En 2024, el MSP incluyó en su agenda regulatoria la actualización de la Guía de Práctica Clínica para Diabetes Mellitus Tipo 2, para estandarizar protocolos de manejo basados en evidencia y mejorar los resultados para diabéticos.

También destaca la existencia de 10 unidades especializadas de atención del pie diabético en hospitales públicos, entre ellos Abel Gilbert Pontón (Guayaquil), Vicente Corral Moscoso (Cuenca) y el Eugenio Espejo (Quito). Estos equipos atienden complicaciones, como infecciones y riesgo de amputación.

En el primer nivel de atención, a través de la la iniciativa HEARTS se busca reforzar la promoción de la salud, la detección temprana de factores de riesgo, el diagnóstico oportuno y el seguimiento.

🔮 Lo que viene y por qué el sistema debe cambiar

Los investigadores advierten que, sin mecanismos obligatorios de registro, sin equipamiento básico y sin profesionales formados específicamente para evaluar el pie diabético, la brecha seguirá reproduciéndose.

En los próximos años, el desafío será convertir la evidencia en acción institucional: que la prevención deje de depender de esfuerzos aislados y pase a ser un estándar nacional aplicable en los más de 1 000 centros de atención primaria del país.