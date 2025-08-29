Ecuador implementó por primera vez un Programa Nacional de Educación Clínica en Genética dirigido a pediatras. El proyecto busca mejorar la detección temprana y el tratamiento de trastornos metabólicos complejos en niños, informó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), este 29 de agosto de 2025.

Más noticias

El programa, inaugurado el 9 de agosto de 2025, comenzó con la participación de 31 médicos del IESS y se extenderá a más de 1 000 pediatras en el plazo de un año, detalló la institución. La formación será gratuita y financiada íntegramente por la Fundación Harriet Joyce en alianza con el IESS y el Ministerio de Salud Pública.

ESS y el Ministerio de Salud Pública se unen por la salud infantil

La capacitación incluye protocolos de diagnóstico, tratamientos innovadores y atención integral. El objetivo es evitar diagnósticos tardíos que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.

“El IESS se enorgullece de ser parte de esta iniciativa. Apostar por la formación de especialistas es construir un sistema de salud más sólido para las futuras generaciones”, afirmó Edgar Lama, presidente del IESS.

Por su parte, Jeffrey Himmel, fundador de la Fundación Harriet Joyce, destacó: “Al dotar a los pediatras con herramientas especializadas buscamos salvar vidas y mejorar el futuro de los niños y sus familias”.

Expertos internacionales en Ecuador

Las jornadas de capacitación se realizarán cada mes con la participación de especialistas de prestigiosas instituciones como Boston Children’s Hospital, la Universidad de Chile, el UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil).

Entre los docentes invitados figuran Alcy R. Torres (Boston University), Juan Francisco Cabello (Boston Children’s Hospital), Verónica Cornejo (Universidad de Chile), Lina González (UPMC Pittsburgh) y Roberto Giugliani (UFRGS).

Además, el programa contempla estancias internacionales de formación avanzada, a las que podrán acceder los médicos seleccionados.

Ecuador busca ser referente regional

Con esta iniciativa, el país apunta a consolidarse como líder en educación médica pediátrica en la región.

“Transformar la salud requiere innovación social, sostenibilidad y capacidades que generen impacto real en la vida de los niños”, señaló Roberto Barquet, director de Comunicación y Desarrollo Social de la Fundación Harriet Joyce.

Información saliente: IESS

Te recomendamos