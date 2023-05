Carlos Ruilova: "En la pre diabetes todavía podemos retroceder a la normalidad"

El doctor Carlos Ruilova, endocrinólogo, es uno de los impulsores de un curso de actualización sobre la diabetes mellitus tipo 2. Foto: Cortesía

Gabriela Balarezo (I)

La diabetes miellitus tipo 2 es la tercera causa de muerte general en Ecuador, por lo que se ha convertido en un problema de salud pública. Una de las principales dianas para frenarla es la prevención. Para esto es necesario que los médicos que trabajan directamente con estos pacientes crónicos se mantengan actualizados.

Con este contexto previo, surge un proyecto de actualización de conocimientos y tratamientos, en base a guías internacionales sobre la diabetes mellitus tipo. El curso en línea que se ha creado con este fin, avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y con soporte de Medicamenta, pretende llegar a más de 10.000 profesionales de la atención primaria. El curso está estructurado en siete módulos diferentes y tiene un equipo de varios médicos especialistas detrás.

El Dr. Carlos Ruilova, especialista en endocrinología, uno de los impulsores del proyecto, explica que esta enfermedad es ya “una epidemia”. En el mundo, el número de personas que padecen este tipo de diabetes se estima que llega a los 600 millones, muchos de ellos no están diagnosticados. Según el especialista, en Ecuador la incidencia es alta también. “Casi un 7%, aproximadamente, de la población general la padece”, dice.

Por esta razón, es importante diagnosticar a la mayor cantidad posible desde la atención primaria. El doctor Ruilova insiste en la importancia de “hacer prevención”. Y la mejor manera de hacerlo, a su parecer, es con educación al paciente, a los familiares y a la comunidad en general para que implementen cambios que mejoren sus hábitos y calidad de vida.

¿Cómo este tipo de acciones de educación influyen a nivel de salud pública?

Esta parte juega un rol importante para los costos de nuestro sistema de salud. Dado que un paciente diabético, en estos momentos, tiene un costo. Pero si nosotros podemos prever y evitar que la diabetes llegue o tarde en llegar, esto tiene un valor significativo que puede, incluso, conservar el gasto fiscal que tiene la salud pública.

¿Qué implica la actualización de las guías relacionadas con esta enfermedad?

La diabetes es una especialidad muy grande que todos los días se va actualizando. Tenemos muchas medicinas que salen, conceptos nuevos, actualización de epidemiología, muchas veces se va aclarando el proceso de la diabetes y sus complicaciones.

En cuanto los criterios diagnósticos en las guías, hay un concepto que ahora se maneja mucho que quizás décadas atrás no se escuchaba mucho, como es la pre diabetes.

A través de los años las guías de los criterios diagnósticos se han actualizado muchísimo. Hay pruebas, rangos y síntomas que ya nos inclinan hacia una pre diabetes, por eso la prevención y la educación. El paciente pre diabético todavía tiene ese periodo antes de de llegar a la diabetes que se puede interactuar, le podemos ganar y es algo reversible, que es el punto clave. Podemos retroceder y volver a tomar las riendas de la normalidad con el cuidado total que tiene que tener este paciente. Ya llegada la diabetes, muchas veces hablar de retroceder es difícil, ya llegada la diabetes es ya llegó para quedarse. En pre diabetes tenemos la posibilidad, haciendo un gran esfuerzo, de retroceder a la normalidad. No obstante, esto termina siendo un precedente de que en algún momento de la vida vamos a terminar padeciendo diabetes.

¿Por qué si es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar ocasiona tantas muertes, al punto de ser un problema de salud pública?

Es una enfermedad crónica. Cuando llega justifica una evolución tórpida, lo que significa que si el paciente no tiene sumo cuidado esta se aprovecha. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos un cuerpo que tiene las características y está diseñado para trabajar fisiológicamente, pero si le cambiamos a un medio muy dulce, en este caso con exceso de glucosa, porque el páncreas no nos da las concentraciones de insulina, no es un hábitat real de nuestros órganos. Estos no están diseñados para vivir en ese medio. Si ese paciente, incluso controlado, va evolucionando los órganos tienden a irse deteriorando con el paso de los años. El final es cuando ya empezamos a tener daño orgánico. Ese daño micro vascular ya empieza desde que el paciente diabético es diagnosticado, cuando es tipo 2. Empiezan a haber unos daños pequeños.

¿Y cuándo no es controlado?

Peor aún si no es tratado correctamente esos órganos se van a seguir deteriorando, se van a seguir lesionando. Se van perdiendo esos vasos diminutivos que llevan la sangre oxigenada, esa sangre viva a todo el organimismo. Por ende, se va muriendo tejido bueno. Así es la diabetes en el transcurso de los años que pueden tener todas estas complicaciones crónicas, que ya muchas veces no se pueden recuperar, como es la catarata, pérdida de la visión, enfermedades renales, parestesis por daños neurológicos. Estas complicaciones micro y macro vasculares conforman el proceso de evolución de la misma diabetes.

¿Por qué considera que en la actualidad es una condición tan frecuente?

Porque está muy relacionada con nuestros hábitos y estilo de vida. El sedentarismo, los malos hábitos nutricionales y el estrés laboral todo esto influye como factor externo y que cambie la fisionomia normal, y por ende, tener otras características; lo que hace que se genere una resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que el páncreas tiene que secretar mucha más insulina que lo habitual. Si forzamos este órgano durante mucho tiempo, lo gastamos tan rápido, en algún momento va a dejar de producir insulina.

Entonces esta alta prevalencia está directamente relacionada con los malos hábitos de la población.

Es la educación que tiene la población. Tenemos una educación deficiente. No hay una importancia desde la población ante lo que significa ser diabético. Lo dejamos pasar. Ya cuando llegó la diabetes ahí es cuando queremos empezar. Por eso el afán siempre es de hacer prevención, hacer promoción de salud de esta manera, educando. No perder la esperanza de poder llegar con el conocimiento a una población que a lo mejor sabe, pero que no quiere involucrarla en su vida diaria. Eso es lo que estamos haciendo ahora (con los cursos de actualización), el médico bien preparado puede responder cualquier duda, puede actuar en cualquier momento y puede seguir educando a sus pacientes y a la población.

Noticias relacionadas

Visita nuestros portales: