El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra cada 28 de julio con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales.

Este año, bajo el lema “Es tiempo de actuar”, se hace un llamado urgente a la acción colaborativa para combatir esta enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por Fundación HCV.

¿Qué causa la hepatitis?

La hepatitis, a decir de Alejandra Villalba, docente de la Escuela de Medicina de la UIDE, es una inflamación del hígado causada por virus, alcohol, toxinas, medicamentos y ciertas afecciones médicas.

Los tipos más comunes son las hepatitis A, B y C, que tienen diferentes modos de transmisión y tratamientos.

La hepatitis A se transmite a través de alimentos y agua contaminados, mientras que las hepatitis B y C se propagan por contacto con sangre infectada y fluidos corporales.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico temprano de la hepatitis es esencial para prevenir complicaciones graves. Sin embargo, muchas personas no saben que están infectadas debido a la naturaleza asintomática de la enfermedad en sus primeras etapas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo el 23% de las personas con hepatitis en las Américas saben que están infectadas.

El acceso a pruebas de diagnóstico y tratamientos efectivos son fundamentales. Los tratamientos para la hepatitis B y C han avanzado significativamente en los últimos años, con medicamentos antivirales que pueden controlar la infección.

Aunque no hay vacuna para la hepatitis C, los tratamientos antivirales pueden tratarla en la mayoría de los casos. Actualmente, no existe una cura para la hepatitis B crónica.

El acceso a estos tratamientos sigue limitado en muchas regiones, especialmente en países de bajos y medianos ingresos, de acuerdo con la OPS.

Prevenir y tratar la hepatitis requiere un enfoque integral que incluya diagnóstico temprano y acceso a tratamientos efectivos, así como evitar compartir agujas y consumir alcohol en exceso.

Esfuerzos globales y locales

La lucha contra la hepatitis requiere un esfuerzo global coordinado. La Cumbre Mundial sobre la Hepatitis 2024, celebrada en Lisboa, Portugal, reunió a expertos, organizaciones y gobiernos para discutir estrategias y compartir conocimientos sobre la eliminación de la hepatitis.

En América Latina, la OPS ha lanzado campañas para aumentar la conciencia y mejorar el acceso a servicios de salud relacionados con la hepatitis. Estas iniciativas incluyen la promoción de la vacunación, la expansión de programas de diagnóstico y tratamiento, y la educación pública sobre la prevención de la hepatitis.

El Día Mundial contra la Hepatitis es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha contra esta enfermedad. La prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos efectivos son esenciales para reducir la carga global de la hepatitis. Con esfuerzos coordinados y un compromiso renovado, es posible avanzar hacia la eliminación de la hepatitis como una amenaza para la salud pública.