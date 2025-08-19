La comida picante está presente en varios platillos del mundo. Mientras muchos la disfrutan, otros dudan de sus efectos sobre la salud digestiva. El gastroenterólogo Dr. Saurabh Sethi, con formación en Harvard y Stanford, despeja el mito más extendido: ¿puede el picante causar úlceras estomacales? Medios como El Tiempo de Colombia y La Nación de Argentina han recogido lo dicho por Sethi.

🔥 Comida picante: ¿riesgo real o exageración?

El especialista detalla que, aunque ciertos condimentos pueden intensificar el reflujo ácido, no dañan directamente el estómago ni el duodeno. Las úlceras se producen por factores distintos, como la infección por Helicobacter pylori o el uso continuado de antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno, y requieren un diagnóstico médico riguroso. La Nación destaca que diferenciar entre reflujo ácido y lesiones digestivas profundas es crucial para un tratamiento adecuado.

🩺 Picante y salud digestiva: lo que dice la ciencia

Más allá de los mitos, estudios respaldan beneficios sorprendentes de la comida picante. Investigadores de la Harvard T.H. Chan School of Public Health analizaron hábitos de 487 375 adultos chinos entre 30 y 79 años. Los resultados mostraron que quienes consumían picante casi todos los días tenían un 14% más de probabilidades de vivir más tiempo que quienes lo hacían menos de una vez por semana. Este consumo frecuente también se relacionó con menor riesgo de fallecer por enfermedades cardíacas, respiratorias o cáncer, especialmente entre quienes no bebían alcohol.

🌱 Compuestos activos que marcan la diferencia

Los chiles frescos y secos, principales ingredientes picantes, contienen capsaicina y otros compuestos bioactivos. Estudios previos evidencian sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y contra la obesidad, señala El Tiempo. Para el Dr. Sethi, integrar la medicina occidental con principios orientales permite no solo tratar síntomas, sino también mejorar la salud digestiva de manera holística.

🌟 Confía en tu intestino

Radicado en California, el Dr. Sethi promueve la frase “Confía en tu intestino”, que resume su visión sobre la importancia de un equilibrio digestivo sólido para el bienestar general. Su enfoque combina ciencia y estilo de vida, ayudando a millones a través de su canal de YouTube y su comunidad global de seguidores. La comida picante, lejos de ser enemiga, puede formar parte de una dieta saludable y hasta asociarse con mayor longevidad, siempre que se consuma con moderación y conciencia.

