El Salón de Julio abre convocatoria 2019, reparte USD 20 000 en premios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Museo Municipal de Guayaquil abrió oficialmente la convocatoria del 2019 de la edición 60 del certamen nacional de pintura Salón de Julio 2018 -Fundación de Guayaquil-, que repartirá premios por USD 20 000.

Los artistas ecuatorianos y los extranjeros residentes en el país por más de dos años podrán inscribir sus propuestas –en un inicio fotos de las obras, fichas, marco referencial, entre otra documentación- hasta las 17:00 del día 24 de junio de 2019 en las oficinas del Museo Municipal, ubicadas en las calles Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil.



Como es tradicional desde el 2003, el primer premio será de USD 10 000 y se entregarán además montos de USD 6 000 y USD 4 000 para el segundo y al tercer lugar, además tres menciones de honor sin remuneración económica.

LA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL,

LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y EL MUSEO MUNICIPAL

CONVOCAN AL

60º SALÓN DE JULIO – PINTURA

"FUNDACIÓN DE GUAYAQUIL – 2019"

Más información: https://t.co/1Jam2ueZOS — MuseoMunicipalGye (@MUMG1) May 20, 2019



El Museo aceptará propuestas pictóricas en cualquier soporte. La definición de los límites o las implicaciones del género las realizará el jurado de admisión, informó la entidad en un comunicado. La entidad advirtió que sus instalaciones no son del todo flexibles y que puede darse el caso de que una obra meritoria sea rechazada si existen dificultades para su montaje.



Las pinturas deberán ser bidimensionales (de hasta 290 centímetros de altura por 300 de ancho), de carácter no efímero, y quedarán excluidas de la temática libre las piezas de 'contenido pornográfico'.



En 2007, luego de que ganará la obra ‘Ardo por un semental que me llene toda’ de la artista guayaquileña Gabriela Chérrez, una historieta entre el erotismo y la pornografía, en esmalte de uñas sobre azulejos de cerámica, el Museo vetó la participación de este tipo de obras en una decisión polémica, criticada por el circulo artístico de la ciudad.



La Municipalidad ha mantenido el veto en las bases del certamen de este año, en el inicio de la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri, quien asumió el cargo el pasado 14 de mayo.



Las bases completas del certamen, uno de los concursos de mayor resonancia y expectativa de las artes visuales del Ecuador, pueden ser consultadas en la página web del Salón de Julio.

La exposición con las obras seleccionadas por el jurado de admisión se abrirá el miércoles 24 de julio de 2019, a las 19:00, en las instalaciones del Museo. En este acto se conocerá también el veredicto del jurado. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de agosto.