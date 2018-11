Ryan Coogler da las primeras pistas de 'Black Panther 2'

LEA TAMBIÉN

Ryan Coogler decidió romper su silencio sobre la próxima película de 'Black Panther' que está preparando para Marvel Studios. El director de la primera entrega reveló sus intenciones para la segunda aventura en solitario del Reino de Wakanda, y sabe que tiene una ardua tarea por delante.

'Black Panther' fue una agradable sorpresa para Marvel gracias a su gran éxito en taquilla. La película logró recaudar USD 1 300 millones a nivel global, convirtiéndose en la novena película más taquillera de la historia. Y el director sabe que para la segunda entrega tiene que superarse si no quiere decepcionar a sus fans.



"Creo que la presión siempre va a estar ahí", dijo Coogler en una reciente entrevista con IndieWire Honor 2018. "He tenido la oportunidad de hacer tres películas, y cada una tenía un tipo de presión diferente. Es un proceso que sientes como insuperable en cada ocasión".



Coogler sabe que los fans esperan mucho de su próximo trabajo, pero también sabe que, si quiere que la película funcione, debe olvidarse de toda esa presión y centrarse en la historia. "Es la primera vez que dirijo una secuela de una película mía, y eso va a dar mucha presión. Pero haremos lo que siempre intentarnos hacer, centrarnos en el trabajo", añadió.



"Intentaré ir paso a paso e intentaré acallar todo lo que nos rodea. Me enfocaré en hacer algo que realmente tenga un significado", concluyó el director, que por desgracia decidió no revelar ninguno de los secretos de 'Black Panther 2'.



El futuro del Reino de Wakanda y sus habitantes es todo un misterio a día de hoy. La última vez que el país africano quedó devastado por la batalla contra Thanos. Y con su Rey y otros muchos caídos tras el chasquido, habrá que esperar hasta el 3 de mayo de 2019, fecha de estreno de 'Avengers 4', para tener alguna pista sobre la historia de 'Black Panther 2', aún sin fecha de estreno.