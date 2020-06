Rusia comenzará a utilizar su primer fármaco aprobado para covid-19 el 11 de junio

LEA TAMBIÉN

Rusia comenzará a utilizar su primera medicina aprobada para tratar el covid-19 la próxima semana, dijo a Reuters este 1 de junio del 2020 su patrocinador financiero estatal, una medida con la que esperan reducir las tensiones en el sistema de salud y acelerar el regreso a cierta normalidad en la actividad económica.

Los hospitales rusos pueden empezar a aplicar el antiviral, registrado bajo el nombre de avifavir, a pacientes desde el 11 de junio, dijo a Reuters el jefe del fondo soberano de la RDIF de Rusia en una entrevista.



Indicó que la firma encargada de su producción fabricaría suficiente para tratar a unas 60 000 personas al mes.



Actualmente no existe una vacuna para el covid-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, y las pruebas en humanos de varios medicamentos antivirales existentes aún no han demostrado su eficacia.



Un nuevo medicamento antiviral de Gilead llamado remdesivir ha resultado prometedor en pequeños ensayos de eficacia y está siendo administrado a pacientes en algunos países bajo reglas de uso compasivo o de emergencia.



El avifavir, conocido genéricamente como favipiravir, fue desarrollado por primera vez a finales de los años noventa por una empresa japonesa comprada posteriormente por Fujifilm cuando se introdujo en el sector de la salud.



El jefe de la RDIF, Kirill Dmitriev, dijo que los científicos rusos habían modificado la medicina para mejorarla, y que Moscú estaría listo para compartir los detalles de esas modificaciones en dos semanas.



Japón ha estado probando el mismo medicamento, conocido allí como avigan, ganando el reconocimiento del primer ministro Shinzo Abe y recibiendo USD 128 millones en fondos estatales, pero aún no se ha aprobado su uso.



El sábado 30 de mayo del 2020, el avifavir apareció en una lista de medicamentos aprobados por la Administración rusa.