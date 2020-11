Rusia estima el envío de vacuna contra el covid-19 a Argentina para el primer trimestre del 2021

Rusia dijo que en dos semanas se publicarán datos sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V que surgen de la fase 3 de su estudio en medios anglosajones y que compartirá la información con el regulador argentino para que éste permita ingresar la vacuna al país, que estima esté para el primer trimestre del 2021.

La información fue brindada por Kirill Dmitriev, director General de RDIF (Russian Direct Investment Fund) y Denis Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, a cargo del equipo de desarrollo de la vacuna, en una conferencia de prensa en la que participó Efe, luego de que Rusia lanzara una campaña de información en redes sociales.



En referencia a las críticas contra la vacuna rusa, las autoridades consideraron que se ataca por cuestiones de geopolítica, cuando desde enero que están trabajando en ella. La población rusa ya está siendo vacunada. De hecho, Kirill dijo que se había vacunado él y su familia.



"La vacuna ha demostrado índices de efectividad", dijo Kirill. "En diez días serán publicados los protocolos de los ensayos clínicos. Y en dos semanas, datos sobre la efectividad de la vacuna", explicó Kirill.



"Al regulador de Argentina vamos a brindarle toda la información de la fase 3, no solo cuando finalice, sino durante el desarrollo de la misma", dijo Kirill, y explicó que se probó en 20 000 voluntarios la primera dosis y 15 000 en la segunda dosis, pero a la Argentina se dará la información de 10 000 y luego de 20 000 participantes para terminar de dar toda la información cuando termine la fase clínica.



El regulador argentino es el que "determinará los plazos de suministro de la vacuna", dijo Kirill.



Luego Kirill afirmó: "En Argentina 25 millones de dosis la suministraremos en el primer cuarto del año que viene, en el primer trimestre. Todo tiene que ser aprobado por el regulador".



El presidente, Alberto Fernández, dijo que recibiría 10 millones de vacunas a partir de finales de diciembre próximo.



Producción local e internacional



Kirill espera que los datos preliminares de la vacuna estén en noviembre, para tener la producción a capacidad completa en febrero próximo.



Logunov agregó que próximamente harán la transferencia de tecnología a cuatro socios estratégicos porque quieren llegar a 1,5 millones de dosis a fines del mes que viene y prevén 5 a 6 millones de dosis mensuales a partir del año que viene. Hoy la vacuna se produce para el territorio ruso, ya que indicaron que es prácticamente el único país que comenzó la vacunación masiva de sus habitantes.



Rusia también realizará la transferencia de tecnología a las plataformas en India, China y Corea del Sur para aumentar la producción. Desde allí irá hacia la Argentina. Kirill dijo que Rusia podía asegurar la transferencia de tecnología para localizar la producción si empresas argentinas están interesadas.



"Argentina y será uno de los primeros países que será protegido vacunando a su población", afirmó Kirill.



Logunov dijo que la vacuna no es cara: "Para la gente los precios serán comparables y compatibles con otros precios del mundo. Estoy seguro que todos los productores no van a adelantar a otros mucho en los precios. No tenemos que ser demasiado caros. No es una estructura comercial. No necesitamos conseguir una ventaja grande. Es más grande el precio de la eficacia".



Características



Logunov explicó que para que el efecto sea duradero requiere dos tomas. Y que esperan un efecto prolongado de inmunidad "que no podría ser menos de un año" en función de precedentes con otras vacunas (mencionó la enfermedad MERS), pero solamente podrá probarse al fin del punto de control de seis meses que se cumple a fin de año.



En tanto, los efectos adversos son estándar: dolor en el lugar de aplicación, dolor de cabeza y fiebre.



Y explicó que en unas dos semanas estarían recibiendo los resultados intermedios y que Rusia hará la publicación científica una semana después de recibir los resultados. Para mayor visibilidad, se hará en inglés, en medios anglosajones, en la revista The Lancet.