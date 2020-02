El coronavirus de China, ¿fabricado para vender vacunas o sembrar el pánico?

LEA TAMBIÉN

La pandemia de coronavirus surgida en Wuhan (China) ha dado pie no solo a numerosos rumores acerca del alcance real de la enfermedad, sino también a teorías conspirativas sobre el supuesto origen provocado del brote, por oscuros motivos económicos o políticos, que carecen de base científica.

Un 'complot' de Bill Gates



A través de Twitter y Facebook se extendió una idea falsa que atribuye el brote de este virus a un complot promovido por el empresario y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, y planificado a través de un laboratorio británico.

Esta teoría ha sido alentada por integrantes de la comunidad anti-vacunas y el movimiento QAnon, fundado por simpatizantes de Donald Trump que creen que el presidente de EEUU, con la ayuda discreta de las Fuerzas Armadas, se enfrenta a "élites globalistas" que pretenden socavar las esencias del país.

El multimillonario George Soros, destacados dirigentes demócratas... y Bill Gates serían algunos de sus miembros destacados, según este movimiento.

Entre los mensajes que más han contribuido a difundir esta teoría destaca un hilo de Twitter publicado la semana pasada por un seguidor de QAnon, que responsabiliza de la planificación del coronavirus de Wuhan (2019-nCoV) a una institución científica británica, el Pirbright Institute, por una patente que solicitó en 2015 para desarrollar un coronavirus, concedida en 2018.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 976 personas han sido contagiadas con el coronavirus 2019-nCoV hasta este viernes 31 de enero del 2020. Foto: EFE

Lo cierto es que esta patente, la número 10130701, no tiene nada que ver con el brote de Wuhan: El objetivo del Pirbright Institute es usar esa "forma atenuada de coronavirus" como una vacuna para tratar o prevenir enfermedades respiratorias en animales de granja, especialmente pollos.

Según precisó la propia institución, Pirbright no trabaja con coronavirus humanos y sus investigadores ni siquiera han desarrollado todavía la vacuna contra infecciones respiratorias en aves para la que solicitaron la patente 10130701.



Las tesis conspiranoicas que aseguran que el coronavirus de Wuhan es una creación interesada se han alimentado además por mensajes que relacionan la patente de Pirbright con la Bill & Melinda Gates Foundation, que financia al instituto británico.

En este punto, distintas teorías difundidas en las redes acusan a Gates de estar interesado en generar el coronavirus para obtener rendimiento económico a sus inversiones en vacunas o simplemente para generar caos en EEUU en un momento político en que Trump parece imparable.

En realidad, la patente de coronavirus concedida a Pirbright no tiene relación alguna con Gates. Su fundación es una de las organizaciones que aportan fondos a proyectos del instituto (creado por el Consejo de Investigación de Ciencias Biológicas y Biotecnología del Reino Unido), pero no financia ningún trabajo relacionado con patentes. Únicamente un programa sobre anticuerpos para el ganado.

Un niño usa una máscara protectora en el aeropuerto internacional de Brisbane en Brisbane, Australia, el 31 de enero del 2020. Foto: AFP

Un virus inventado por los medios

Otros amantes de las teorías conspirativas afirman estos días que el brote de Wuhan es en realidad una invención de los medios para sembrar el pánico.

¿Su argumento? Que los coronavirus causan catarros y millones de infectados en todo el mundo padecen solo síntomas leves.

"Que se lo digan al 2,2 % de muertos que produce este virus...", reflexiona el doctor José Antonio Pérez Molina, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

El identificado en Wuhan ha sido reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "nuevo coronavirus" y es el séptimo de los identificados hasta ahora capaz de infectar a seres humanos: Cuatro de los anteriores causaron síntomas similares a un catarro y otros dos fueron enfermedades más graves, como el SARS, también originado en China, y el MERS de Oriente Medio.



Pérez Molina explica que hay una amplia variedad de coronavirus -llamados así por las formaciones con aspecto de espinas que les rodean- y, aunque muchos de ellos producen infecciones respiratorias leves, el de Wuhan -como el SARS y el MERS- "ha saltado de una especie a otra y en el organismo humano es más virulento".



Sobre la rapidez con que se está expandiendo la enfermedad, este experto precisa que, aunque los contagios de coronavirus han existido siempre, ahora es más fácil porque la Humanidad se concentra en grandes núcleos y viaja más rápido que nunca: Se puede dar la vuelta al mundo en menos de 24 horas, un período más corto que el de incubación de una enfermedad infecciosa.



Por tanto, la Humanidad está ahora mucho más expuesta a las plagas, y aún más en poblaciones asiáticas que, por tradición cultural, mantienen un contacto estrecho con animales vivos destinados al consumo, precisa el doctor Pérez Molina, médico del Centro de Referencia de Enfermedades Tropicales del Hospital Ramón y Cajal.



"En un mercado como el de Wuhan, pueden ser decenas de miles de contactos todos los días", subraya.

Pescados, pulpo, serpientes, murciélagos, ciervos, tejones, aves y otras especies a la venta sin ningún tipo de control sanitario aparecen en imágenes del mercado de Wuhan, la ciudad donde germinó el coronavirus. Foto: captura de pantalla

...O fabricado en un laboratorio



Una de las teorías alternativas más extendidas argumenta que el virus ha sido fabricado en un laboratorio. Esto, aunque posible, es difícil de lograr de forma controlada, según los expertos.

"Desarrollar un virus que produzca una infección nueva, difícilmente controlable, no es tan sencillo", avisa Pérez Molina.



Sin embargo, el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, "padre" de la herramienta de edición genética CRISPR, apunta la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un "virus mutante" y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan.



"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", declaró este viernes 31 de enero del 2020 a la prensa Mojica, quien argumenta que "ya saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación" de EEUU sobre una posible carencia de "requisitos de seguridad" en este laboratorio de investigación de Wuhan "con virus patógenos".



Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar; y éste puede ser un caso de estos", explicó este científico de la Universidad española de Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.



El portador era un murciélago



Muchos consideran que el origen de la enfermedad es el murciélago y, de hecho, el jefe del equipo chino de expertos que investiga el coronavirus, el reputado neumólogo Zhong Nanshan, ha explicado que es muy similar a uno encontrado en murciélagos en 2017.

No obstante, Zhong precisa que el virus no habría llegado directamente a los humanos, sino a través de un animal "intermediario" que por ahora no se ha podido identificar.

Una enfermedad engendrada para vencer vacunas



Finalmente, hay usuarios convencidos de que esta enfermedad ha sido fabricada por grupos farmacéuticos interesados en vender vacunas.

El mundo se mantiene en alerta por los avances del 2019-nCov. La Organización Mundial de la Salud emitió la emergencia mundial por el brote que ha matado a 213 personas hasta este viernes 31 de enero del 2020. Foto: EFE

Sin embargo, ahora mismo, gracias a que las autoridades chinas están haciendo pública toda la información sobre el brote, cualquier laboratorio del mundo puede trabajar en fabricar una vacuna para comercializarla después.

China hizo pública con rapidez la secuencia del genoma del 2019-nCoV para que cualquier laboratorio del mundo pueda desarrollar métodos diagnósticos y vacunas.

De hecho, gran número de investigadores trabajan ya en distintos puntos del planeta en el desarrollo de vacunas para el coronavirus de Wuhan. Entre ellos, los del Centro Peter Doherty, en Australia, que han logrado reproducir el virus, y los del hospital estadounidense Mount Sinai, en colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de España.

Cualquiera puede consultar todos los datos actualizados sobre las características del virus y su evolución a través de los sitios web de la OMS o el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades.

Estos datos restan valor a los argumentos de quienes piensan que el coronavirus podría haber sido creado en un laboratorio por quienes pretendían vender luego la vacuna.