Rumor sobre salud de Nacho Vidal paraliza la industria del cine para adultos en Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La industria del cine para adultos de toda Europa se encuentra paralizada luego de que el medio catalán El Nacional difundiera la noticia de que el actor Nacho Vidal está infectado con el virus del VIH. Si bien el intérprete desmintió la información, los productores tomaron la decisión de aplicar un protocolo y detener los rodajes, según medios.

El Nacional.cat difundió la noticia en su portal web el pasado 14 de febrero del 2019 y hasta este 15 de febrero ha sido replicada por diversos medios españoles. Tanto el actor como su madre reaccionaron tras la difusión de la información y la han desmentido.



Según informa el diario ABC de España, la madre del actor se encuentra indignada. “No es cierto que mi hijo tenga VIH”, habría dicho la progenitora al mismo medio que difundió en un inicio la noticia de la supuesta enfermedad del actor



Por su parte, Vidal dijo a El Nacional.cat “No sé de dónde sacas la info, pero es de muy mal gusto. No diré nada. Gracias”, se limitó a decir el mismo día que la información salió a la luz. En sus redes sociales, donde suma más de 217 000 seguidores, el actor tampoco se ha referido al tema. Su última publicación fue un saludo por San Valentín.

Desde que salió a la luz la noticia sobre la supuesta enfermedad del actor, las producciones del cine para adultos de Europa se pausaron, según El Nacional. Esto, afirma el medio, responde a un protocolo de seguridad. “Se han detenido las producciones de cine pornográfico durante un mes. Es el protocolo habitual cuando un actor o actriz de cine para adultos tiene una enfermedad de transmisión sexual” sostiene el medio.



Además, se ha procedido, a alertar a los actores que han participado en grabaciones con Vidal con el fin de que se realicen un examen. El medio catalán habló con la última pareja de grabaciones de actor quien dijo estar muy preocupada y confirmó que ya se realizó una prueba. Sin embargo, los médicos le advirtieron que aún sería muy pronto para que el virus se pueda detectar en la sangre.





De acuerdo con información difundida por el portal estadounidense WebMD, existen varios tipos de exámenes que las personas se pueden realizar para determinar si están o no infectados con el virus. El sitio advierte que la mayoría de los tests no pueden detectar la infección enseguida “porque toma tiempo para que el cuerpo desarrolle anticuerpos o para que la suficiente cantidad del virus crezca en su interior”. Hasta seis meses, afirma el sitio, es el tiempo que puede tomar para que el examen de cómo resultado positivo, “lo que quiere decir que un test temprano puede dar negativo, a pesar de que una persona esté infectada”.



El protocolo fue desarrollado en el año 1998 por la exactriz porno y sexóloga Sharon Mitchell, fundadora del Adult Industry Medical Care Foundation, una organización que provee de información sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) a los trabajadores de la industria del cine para adultos.





Mitchell recomendó a los involucrados realizarse cada 30 días la prueba del VIH a los actores y actrices porno. Además sugirió que en caso de que una prueba de positivo, el intérprete reciba el tratamiento necesario y que además se realicen estudios a sus parejas sexuales, con el fin de evitar un brote en los actores de la industria.



Según la página web de Mayo Clinic, “el VIH es una infección de transmisión sexual. También puede transmitirse por el contacto con sangre infectada o de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Sin medicación, pueden pasar años hasta que el VIH debilite el sistema inmunitario al punto de evolucionar al Sida”. Hasta ahora no se ha descubierto una cura para la enfermedad, sin embargo, estudios científicos han dado con medicamentos que pueden reducir su progresión.





A lo largo de la historia, diversas personalidades del mundo se han visto afectadas por esta enfermedad, uno de los más recientes fue el actor Charlie Sheen quien en el 2015 reveló en un programa de televisión que es portador del virus.



En otras ocasiones, el virus ha llevado a las celebridades a perder la vida. Un ejemplo de esto es el vocalista de Queen, Freddie Mercury, quien perdió la batalla contra el Sida en 1991.



En el año 2014, la organización que representa a la industria del cine pornográfico de Estados Unidos, la Free Speech Coalition , anunció una demora en los rodajes de películas para adultos en el país, luego de que se detectó un posible caso de VIH en un actor. Solo en ese año, los rodajes se suspendieron en tres ocasiones por pruebas de VIH con resultados positivos.