Salsero Rubén Blades pide votar por independientes para acabar con la corrupción en Panamá

El cantante panameño Rubén Blades, pidió este jueves 2 de mayo de 2019 votar por un candidato presidencial independiente en las elecciones del domingo 5 de mayo de 2019 para acabar con la impunidad y la corrupción a través de una nueva Constitución.

“Nuestro sistema político necesita una renovación profunda. No podremos avanzar como sociedad si la corrupción y la impunidad continúan siendo programadas y aprovechadas desde las mismas instituciones del Estado”, dijo Blades en su página web.



“Los corruptos se comen y eructan nuestro futuro, frente a nuestra cara. Y han llegado al extremo de tal desfachatez, amparados en el hecho de que han sido elevados al poder por el voto clientelista y las ventajas oficialistas”, añade.



Por ello, el artista, que tuvo aspiraciones presidenciales para las elecciones del domingo, pidió votar por un candidato independiente para la presidencia de Panamá y para la Asamblea de Diputados, aunque no cita a ningún aspirante en particular.



“Votemos por candidatos independientes. Exijamos que independientes dirijan la iniciativa para crear legalmente un nuevo paradigma de gobierno a través de una nueva Carta Magna”, escribió el autor de Patria, Decisiones, Pedro Navaja o Buscando América.



Para Blades, solo un poder ejecutivo o legislativo independiente de los partidos políticos puede corregir “la corrupta realidad en que vivimos” porque el “ineficiente sistema judicial y el corrupto legislativo vigente no van a purgarse voluntariamente”, señaló.



Para las elecciones panameñas del domingo hay siete candidatos presidenciales, de los que tres son de libre postulación: el abogado y periodista, Ricardo Lombana; la exfiscal y diputada, Ana Matilde Gómez y el empresario, Marco Ameglio.



Según una encuesta del instituto español GAD3, publicado este jueves por el diario La Prensa, el opositor, Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), encabeza cómodamente las preferencias electorales con una intención de voto de 36,1%.



Le sigue el excanciller Rómulo Roux, de Cambio Democrático (derecha) con 26,2% y Lombana, con 19,6%.



Con un discurso contra las cúpulas partidistas, el clientelismo y la corrupción en el sector público, Lombana ha logrado cautivar a buena parte del electorado para las elecciones.



Los comicios llegan en medio de un creciente repudio a la clase política por varios escándalos de corrupción en la Asamblea Nacional, donde diputados que acompañan a algunos candidatos presidenciales, entre ellos Cortizo y Roux, son señalados por presunto despilfarro de dinero público.



Además, Panamá ha sido afectada en los últimos años por escándalos como los llamados Papeles de Panamá o los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, además de otros casos de corrupción locales.



“Si nuestro país continúa con las instituciones corruptas, explotará” y provocará “respuestas violentas”, dijo Blades, ministro de Turismo durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).



Blades, de 70 años, se presentó a las elecciones presidenciales de 1994, donde quedó en tercer lugar.