Rowan Atkinson, actor de Mr. Bean : 'No suelo ser fan de mis películas'

El actor y comediante británico Rowan Atkinson, conocido por el público por su hilarante personaje de Mr. Bean, estuvo siete años sin hacer cine pero no echa de menos verse en la pantalla grande.

"No suelo ser un fanático de mis propias películas", dijo en Hamburgo. "Intento en lo posible no ver ninguna de mis películas cuando están listas", señaló el artista.



Atkinson promociona su nueva comedia de espionaje del personaje Johnny English en la que parodia las legendarias cintas de James Bond. Por esta vez dijo que haría una excepción. "Me gusta bastante esta película", confesó el actor de 63 años.



"Eso tiene que ver ante todo con el papel del señor English. Me agrada su forma de creerse James Bond cuando claramente no lo es. Ama tanto el mundo en el que se encuentra y la idea de ser un espía".

Video: Youtube, cuenta: Movieclips Trailers



En esta oportunidad, Atkinson estará acompañado por una verdadera "chica Bond", la actriz ucraniana Olga Kurylenko, que participó en 'Quantum of Solace'. Emma Thompson completa el reparto en el rol de primera ministra del Reino Unido.