Tras varios días de polémica, Rosalía ha alzado la voz. La artista catalana respondió el miércoles 30 de agosto de 2025, en sus redes sociales, al diseñador que no la quiere vestir, Miguel Adrover.

¿Cómo empezó todo? Todo comenzó el viernes, 25 de agosto, cuando Adrover compartió correos del equipo de Rosalía proponiéndole diseñar un vestuario para la cantante para septiembre.

El diseñador respondió con un mensaje contundente:

“Miguel no trabaja con artistas que no hayan mostrado públicamente su apoyo a Palestina”.

En su publicación, Adrover agregó que “el silencio es complicidad” y que figuras públicas como Rosalía tienen una gran responsabilidad al contar con una plataforma tan influyente.

A pesar de dejar claro su respeto por el talento de la artista, subrayó que se trataba de una decisión ética.

Rosalía dijo que “no significa que no condene lo que pasa”

Ante las crecientes críticas, Rosalía respondió públicamente:

“El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina”, escribió.

La cantante calificó la situación como “terrible” y lamentó las muertes de personas inocentes.

También expresó su malestar por la dinámica de señalamientos que se ha dado en redes sociales:

“No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina”, afirmó.

Su mensaje se centró en una idea clave: la responsabilidad debe recaer en quienes toman decisiones políticas, no en confrontaciones entre ciudadanos.

“Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba, hacia quienes tienen el poder de acción”, remarcó.

Un mensaje imperfecto, pero necesario

Rosalía reconoció que sus palabras pueden ser “incompletas e imperfectas”, pero subrayó que nacen de su verdad y de la mejor intención.

Finalizó con un agradecimiento especial a quienes actúan directamente en el terreno:

“Agradezco profundamente a las ONG’s, activistas, sanitarios y periodistas que dedican su vida a esta causa”.

Un cruce entre moda, música y compromiso

La relación de Rosalía con el mundo de la moda ha sido constante.

Ha trabajado con diseñadores como Palomo Spain y recientemente fue vestida por Balmain en la gala MET.

Por su parte, Miguel Adrover, referente de la moda con una fuerte postura política, ha sido reconocido por su activismo desde los años noventa.