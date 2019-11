Rosalía: cronología de un año triunfal lleno de música y premios

LEA TAMBIÉN

Rosalía acaba de ganar tres Grammy Latinos que redondean un año exitoso en su precoz carrera, 365 días marcados por grandes logros profesionales, actuaciones en los escenarios más importantes del mundo y galardones que la han consagrado como una de las artistas más importantes del panorama internacional.

Una carrera que la ha situado como uno de los personajes más seguidos en las redes sociales, desde donde no duda en expresar sus opiniones, y no solo de música, como hizo tras las elecciones generales, cuando criticó la subida de Vox, con un escueto y rotundo: "Fuck Vox".

Porque Rosalía se ha convertido en un fenómeno de masas al calor de su fulgurante éxito musical, que comenzó con Malamente, una canción que subió como la espuma en las listas de los más escuchados al poco de estrenarse a finales de mayo de 2018 y que la catapultaron a sus primeras nominaciones en los premios más importantes.

Video: YouTube, cuenta: ROSALÍA



La posterior publicación a principios de noviembre de ese mismo año de su disco 'El mal querer' fue por todo lo grande, con actuaciones sorpresa y campañas promocionales hasta en Times Square en Nueva York.



Los MTV Europe Music Awards 2018, que se celebraron en Bilbao (España), fueron el escenario idóneo para que Rosalía brillase -a pesar de no llevarse ningún premio-. Subida a un camión y con más de una docena de bailarinas uniformadas dejó sin palabras al público con una actuación que catapultó su nombre a lo mas alto en una noche rodeada de estrellas internacionales.

Sin embargo, tuvo que esperar días después a la gala de los Grammy Latino para alzarse con los premios de mejor fusión urbana y mejor canción por Malamente, dos galardones que le abrieron la puerta al reconocimiento en la música latina en América y que agradeció con un poderoso y aplaudido discurso.



"Gracias a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede; porque gracias a ellas estoy aquí", dijo Rosalía.



Mientras su disco 'El mal querer' continuaba en lo más alto de las listas, su fama internacional también subía, actrices, cantantes y celebrities se rendían al fenómeno Rosalía, como las televisivas hermanas Kardashian o la modelo Emily Ratajkowski.



El año nuevo lo comenzó con una actuación estelar en la gala de los Goya 2019, donde robó todo el protagonismo en la gran noche del cine español. Subida al escenario, vestida de rojo y acompañada de un coro, hizo suya la canción de Los chunguitos Me quedo contigo, con una versión casi mística que emocionó a todo el mundo.



Poco después, su colaboración con el gigante del reguetón, el colombiano J Balvin, y El Guincho supuso un escalón más en su objetivo de convertirse en una estrella internacional. Con altura cumplió todas las expectativas a finales de marzo y conseguía más de 700 000 visualizaciones en YouTube.

Video: YouTube, cuenta: ROSALÍA



El video fue incluso objeto de análisis en las grandes cabeceras como The New York Times, que destacaban el ritmo vibrante y los homenajes al reguetón y al rap latinoamericano que se hacía en la composición.



Las invitaciones a los festivales de música más importantes del mundo tampoco se hicieron esperar para la artista catalana que pronto actuó en Lollapalooza, el 29 de marzo en Argentina, uno de los más destacados en Latinoamérica y en el que se dio un baño de masas.



Increíble fue el público asistente al Festival Coachella- donde suelen cantar artistas de la altura de Beyoncé, Lady Gaga o Coldplay-, en el desierto de California (EE.UU.), que coreó en español sus canciones con ritmos flamencos y traperos y donde también rindió homenaje al dúo gitano Las Grecas.



Su estilismo tan particular y característico se ha ido definiendo al mismo tiempo que despegaba su carrera, marcado por prendas traperas y de marcas de lujo, y que la han llevado a diseñar dos colecciones para Pull & Bear.

Si la moda no se ha resistido a ella, el cine tampoco ha sido la excepción. Pedro Almodóvar contó con Rosalía para su última película 'Dolor y Gloria', donde tuvo un pequeño cameo como una lavandera que cantaba junto a Penélope Cruz.

Video: YouTube, cuenta: Sony Pictures España



En verano, pudo darse un descanso durante unos días tras una ajetreada agenda que la llevó por muchas partes del mundo, y en ese interludio ha conseguido un nuevo logro en su historial. Con Altura se coló entre las canciones favoritas del verano del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle.



Su vuelta a los escenarios lo hizo pisando fuerte en los MTV Video Music Awards, llevándose dos premios por "mejor videoclip latino" y "mejor coreografía" gracias a Con altura, y se convirtió así en la primera artista española en alzarse con un galardón en estos premios.



Sin duda, la canción con J Balvin está siendo un éxito en todos los certámenes de premios en los que se presenta. En los recientes MTV European Music Awards celebrados el 4 de noviembre en Sevilla, la catalana se alzó con el premio a "mejor colaboración".

Y hace apenas unas horas se llevó tres Grammy Latinos a mejor Álbum del año y mejor álbum vocal pop contemporáneo y mejor canción urbana por Con altura, tres galardones que suponen el broche de oro a un año estelar en la precoz carrera de Rosalía.