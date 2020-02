'Rompecráneos challenge' causó graves lesiones a adolescente de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Un peligroso reto viral circula nuevamente en las redes sociales y un adolescente de Guayaquil se suma al listado de personas afectadas por este. Se trata del 'Rompecráneos challenge' que causó graves lesiones a un estudiante que, según relató su madre en redes sociales, participó en el reto sin saberlo.

En un texto difundido en Facebook y titulado 'La Muerte y La Vida', Patricia, madre de Alexis, contó lo sucedido. Relató que recibió a su hijo en el hospital "como un pedacido de algodón inerte, con la mirada perdida, balbuceando incoherencias, que no paraba de vomitar, transparente... solo el amor a él me hizo más fuerte".



La madre se enteró de lo que había ocurrido tras recibir una llamada del padre de Alexis quien le contó que del colegio del menor le habían comunicado que sufrió una caída. El estudiante se golpeó la cabeza, perdió el control de esfínteres y vomitó, según la madre, quien solo ahí entendió que lo de su hijo había sido más que una simple caída. Le pidió al progenitor que lleve a su hijo al hospital y allí esperó.



Los médicos trataron a Alexis con "oxígeno, vía, medicinas, yo luchaba porque no se durmiera, pero él seguía con la mirada perdida y cerraba y abría los ojos". 30 minutos después los especialistas informaron a los padres que el menor se encontraba estable, "el dolor empezaba a ceder y lo llevaron a hacerse radiografías, tomografías, electrocardiogramas y demás".



Lo ocurrido con Alexis fue consecuencia del 'Rompecráneos challenge' un reto que empezó a difundirse en redes sociales a inicios de febrero del 2020 y que consiste en jalar con una prenda de vestir o patear a una persona en las piernas con el fin de hacer que pierda el equilibrio y caiga.

Juegos peligrosos. El niño que aparece en este video está en una unidad de Cuidado Intensivo por supuestas fisuras en su cráneo, tras el reto al que fue inducido por sus compañeros. Autoridades alertan a padres y profesores sobre el riesgo de estos juegos. pic.twitter.com/9xOTjDhM4L — Gildardo Arango (@Gildardo_Arango) February 4, 2020



El caso de Alexis fue el segundo. "Estaba en el colegio, terminó la primera hora de exámenes y tenían que ir a otra aula, en el momento que salían, estando el inspector en la puerta, dos compañeros le dicen: 'Alexis hagamos un video de baile, tú salta lo más alto que puedas y nosotros empezamos a bailar'", relata la madre.



Él aceptó y saltó. "Ellos en el aire le patean las piernas provocando que Alexis caiga de espaldas en las baldosas y quede inconsciente". Entonces uno de los compañeros dio aviso a las autoridades del colegio, el joven fue trasladado a la enfermería a la que acudieron sus hermanos, pero Alexis no fue capaz de reconocerlos.



Como consecuencia de la caída, Alexis sufrió afectaciones en su cadera, su cuello se hinchó y sufrió un derrame en el oído izquierdo que se estaría reabsorbiendo, relata la madre. Afortunadamente, los médicos descartaron una sospecha de fractura del parietal derecho.



Los jóvenes que patearon a Alexis mientra saltaba "se acercaron al hospital junto con sus padres a pedirnos perdón y a decir cuan arrepentidos están. Sé que eso no es suficiente. Sé que la sanción que les impuso el colegio de dejarlos en todas las materias para remedial tampoco, pero ahora toda mi energía, mi tiempo y mi esfuerzo están enfocados en que mi hijo se recupere".



La madre asegura que escribió su texto con el fin de prevenir a otros padres. "Espero que las familias de los implicados tomen las medidas para hacer que sus hijos tomen conciencia y responsabilidad sobre sus actos, para que el día de mañana no haya otros chicos y otras familias sufriendo lo que nosotros sufrimos".



Ahora la vida de Alexis es diferente. "Espero en Dios que sea solo por unos meses, al menos así me lo aseguran los médicos. Lo importante es que está a nuestro lado, sonriente como siempre, diciendo que está bien, que no tienen nada, queriendo irse al concierto de Guns and Roses el próximo mes. Se olvida que tiene un largo mes más solo en cama para luego poco a poco ir reincorporándose a sus actividades".



La madre asegura que su hijo vivió lo que vivió por su ingenuidad. "Su mundo es la música, él no sabía lo que le iban a hacer, nunca pensó que sus compañeros fueran tan inconscientes, indolentes... Hay muchos otros retos mortales, investiguemos, alertemos, uno nunca piensa que le puede suceder a uno de nuestros hijos, pero ya ven, sucede.

Su publicación, que se difundió en redes el sábado 8 de febrero del 2020, alcanza hasta este 10 de febrero 254 compartidos en Facebook. En los comentarios, las personas aseguran que están en oración por la recuperación de Alexis y hacen un llamado para que casos como este no se repitan.