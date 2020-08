El booktuber ecuatoriano Rommel Manosalvas ganó el Mundial de Escritura

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

5400 personas de 42 países participaron en el segundo Mundial de Escritura. 'Abuelita’, del arquitecto y ‘booktuber’ ecuatoriano Rommel Manosalvas, obtuvo el primer lugar de esta competencia que tuvo como jurado a Javier Cercas, Mariana Enríquez y Jonathan Lethem.

“Abuelita es una hiena de ojos negros. Duerme en el jardín bajo un aguacatero nacido de una pepa gorda. Abuelita se lame la piel curtida y le aúlla a la luna. Desde mi habitación, en medio de sombras nudosas, la veo tragarse puñados de tierra. Mamá la encadena a los árboles, a los postes, a una varilla embebida en un dado de hormigón, como si fuese una perra. La sujeta con una cadena de eslabones gruesos con la que se envuelve en las tardes calurosas antes de quedarse dormida”. Así comienza la historia de ‘Abuelita’, que puede leerse gratuitamente en la página web del Mundial de Escritura.



Manosalvas se desempeña como arquitecto y escritor. Hace un año publicó su primera reseña en su canal de YouTube. En 2019 fue incluido en la antología ‘Los que vendrán 20-20’, de la editorial Cactus Pink, con su cuento Disforia.



De acuerdo con una publicación en Infobae, sobre el texto ganador, Jonathan Lethem comentó: “Generalmente quedo insatisfecho cuando mis alumnos de escritura intentan escribir sobre sus abuelos. El resultado suele ser algo que me demuestra que los quieren pero que los conocen poco. ‘Abuelita', de Rommel Manosalvas, es diferente. Su lenguaje vívido y sus imágenes salvajemente inesperadas son usadas de manera urgente. Sube la apuesta. Me alarma. Esta es una abuela que no voy a poder olvidar aunque lo intente”.



El Mundial de Escritura es una iniciativa del escritor y tallerista argentino Santiago Llach.