La alcaldesa de Roma no espera turistas extranjeros en todo 2020

La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, cree que la Ciudad Eterna, una de las más visitadas del mundo, no podrá recuperar al turismo extranjero durante todo 2020, ya que la vuelta a la normalidad tras semanas de confinamiento por el coronavirus tendrá que ser gradual.

"Creo que en 2020 no habrá turistas extranjeros. No lo digo yo, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que pasarán meses antes de que se reabran las fronteras", dijo Raggi en una conferencia de prensa virtual con la Asociación de la Prensa Extranjera.



Roma, como el resto de Italia, está "encerrada" por las medidas de aislamiento social y bloqueo de actividades decretadas por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus, que ya ha causado en este país más de 115 000 casos y 14 000 fallecimientos.



La capital italiana, y la provincia de Lazio de la que es capital, ha conseguido mantener la epidemia contenida, y según los últimos datos nacionales de ayer, tiene 3 433 casos totales y 185 fallecidos.



Las autoridades sanitarias italianas han advertido de que las medidas de bloqueo -hasta ahora decretadas oficialmente hasta el 13 de abril- tendrán que prolongarse al menos hasta mayo, y que después se irá reactivando la vida paulatinamente.



"Como el resto de Italia, preveo una reapertura gradual. Roma deberá repensar toda su economía, y no tengo dudas de que primero tendremos que contar con un turismo nacional, e incluso diría que de los propios romanos", aseguró.



Raggi señaló que, según los cálculos más pesimistas, Roma perderá unos 20 000 millones de euros por el turismo, que ya empezó a resentirse en febrero, cuando se detectaron los primeros casos en el norte el país.



"Siendo muy honesta, no sé cuándo podremos reabrir", afirmó la alcaldesa, que dijo no tener la cifra exacta de turismo anual en la capital, pero que estaría "en torno a los 15 o 16 millones", para una ciudad con una población de tres millones de personas.



"Roma se ve desierta, nos hace daño al corazón pero es un indicativo de que nos lo hemos tomado en serio. En algunas zonas el tráfico se ha reducido hasta un 90%", señaló, para repetir el mensaje en que se insiste desde el Gobierno, "quedaos en casa".



Preguntada por qué cree que en Roma, a diferencia de Madrid, la pandemia está tan controlada, Raggi señaló que ha escrito al alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, para expresarle su "cercanía".



Le he contado qué ha hecho Roma, pero no hay una receta mágica o milagrosa. Hemos tenido la fortuna de empezar rápidamente porque el virus se inició en el norte de Italia y hemos cerrado todo antes de que llegara aquí el virus", señaló.



La regidora explicó que durante estas semanas de confinamiento de la ciudadanía, se están limpiando y desinfectando calles, se han activado servicios para los más frágiles, como la entrega de medicamentos a domicilio, servicios de teleasistencia para los ancianos que viven solos, psicólogos, acuerdos con taxistas para trasladar a médicos y sanitarios entre otras medidas.



La alcaldesa hizo una dura crítica de las anteriores gestiones sanitarias.

"Es un capítulo extremadamente dramático el de nuestra sanidad. En los últimos 20 años hemos asistido a un progresivo desmantelamiento de la sanidad publica frente a la privada... Ha habido privatizaciones, se han reducido drásticamente puestos hospitalarios públicos a cambio de pacientes de pago", afirmó.

"Todo esto, de manera dramática lo vemos hoy. Esta crisis nos ha puesto ante una realidad que no se puede esconder. Habrá que repensar el sistema sanitario" después de la crisis, aseguró Raggi, que pertenece al Movimiento 5 Estrellas, el partido antisistema que ahora gobierna en coalición en Italia con la centroizquierda del Partido Democrático (PD).