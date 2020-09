The Rolling Stones resucita su álbum ‘Goats Head Soup’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

The Rolling Stones revive la nostalgia con el relanzamiento del álbum 'Goats Head Soup', publicado originalmente en 1973. Este disco fue lanzado este viernes 4 de septiembre de 2020, en las principales plataformas musicales.

Después de un meteórico ascenso, la fama y los excesos empezaron a pasar factura a la banda británica. Los problemas legales con el fisco, las adicciones de Keith Richards, el egocentrismo de Mick Jagger y los conflictos que esto provocaba llevaron a la banda a un exilio físico y creativo.



En ese contexto, el grupo reinventó sus formas de trabajo y empezaron a reunir ingredientes musicales creados por separado, en distintos lugares del mundo para darle forma a su siguiente obra: 'Goats Head Soup'. Gran parte de este disco se gestó en Jamaica, pero también llegaron piezas desde Los Ángeles, Londres o Suiza.



“La mayor parte se grabó en Jamaica y, obviamente, es muy diferente de ‘Exile’. Pero ‘Exile’ fue una cosa en expansión, y se registró durante mucho tiempo. ‘Goats Head Soup’ está un poco más centrado en lo que grabamos en Kingston. Pero realmente no recuerdo que tuviéramos una charla diciendo 'OK, vamos a hacer un disco que sea diferente', no creo que lo hiciéramos en absoluto”, dice Jagger en una entrevista para medios, desde Toscana.

Video: YouTube, canal: The Rolling Stones



Pero fue diferente. La evidencia está en la letra penetrante de Jagger en temas como Winter o el remordimiento por las adicciones de Richards en Coming Down Again. Sin embargo, fue Angie el tema que volvió a poner a los Stones en el mapa y en los primeros lugares de los ‘charts’ musicales.

“Angie era una bonita balada con cuerdas y no podría estar más lejos de la esencia de ‘Exile’. Pero habíamos tenido baladas antes que habían tenido éxito. Siempre quise ponerle cuerdas y sacar su potencial de esa manera”, dice Jagger.

Video: YouTube, canal: The Rolling Stones



El decimotercer álbum de estudio en Estados Unidos fue lanzado, con una decena de canciones, en 1973. Después de 47 años, esta preciada joya del catálogo musical de los Stones vuelve a circular en múltiples formatos, incluyendo una caja con cuatro CD y una caja de cuatro vinilos con un tesoro oculto en forma de material inédito de estudio y de directo.



La reedición surge tras el éxito del aclamado single Living In A Ghost Town y de su exitosa actuación durante el confinamiento interpretando el tema You Can't Always Get What You Want.



Criss Cross, All the rage y Scarlet son los tres temas inéditos que vienen como un bono extra en esta nueva edición. Scarlet es una canción grabada por los Stones en octubre de 1974, con Jimmy Page y Rick Grech. La canción que reposaba en los archivos de la banda salió a la luz el pasado 22 de julio, como la carnada perfecta para los seguidores de la banda.

Video: YouTube, canal: The Rolling Stones





“Mi recuerdo es que entramos al estudio tras una sesión de Zeppelin. Ellos estaban saliendo, nosotros teníamos el estudio a continuación, pero Jimmy decidió quedarse. En teoría no íbamos a cortar el tema definitivo, era una maqueta, una muestra, pero salió tan bien, con una formación como esa, que era mejor utilizarla", recuerda Keith Richards sobre un tema que merecía la pena estar en oídos de sus seguidores, al igual que las renovadas canciones de ‘Goats Head Soup’.

Video: YouTube, canal: The Rolling Stones