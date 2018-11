Rogers Waters dice que le gustaría hablar de Assange con Moreno

LEA TAMBIÉN

El cantante británico Roger Waters afirmó hoy (19 de noviembre del 2018) que le gustaría hablar con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

"Tengo algunas cosas que decirle al presidente", dijo Waters a los periodistas tras una visita a Lago Agrio, en el oriente, donde se reunió con un grupo de indígenas ecuatorianos afectados por la contaminación petrolífera.

El cantante británico, fundador de la mítica banda Pink Floyd, reconoció que en esta visita le hubiera gustado reunirse con Moreno, para "hablar de Julian Assange y del asilo".



Assange se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, y en el último año el Gobierno de Moreno trata de poner fin a esa situación mediante un acuerdo negociado que hasta ahora no ha dado frutos.



Las relaciones entre el activista australiano y el Gobierno ecuatoriano se deterioraron a finales del verano cuando el Ministerio de Exteriores le presentó además un pliego de normas de convivencia en la legación, al que él respondió con un pedido de amparo a la justicia ecuatoriana.



Waters llegó a Ecuador en medio de su gira Us + Them, en la que además de ofrecer conciertos en Latinoamérica está divulgando su pensamiento, que va desde las críticas hacia el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, hasta la defensa de la "liberación de Palestina".



El cantante ofrecerá mañana en Quito una rueda de prensa sobre su visita a Ecuador, país en el que apenas estará veinticuatro horas.

En una precipitada visita hoy bajo una intensa lluvia a Lago Agrio, el cantante se reunió con una veintena de indígenas que viven cerca del que fue el pozo Aguarico 4, donde le explicaron las consecuencias de la contaminación que tuvo lugar allí hace más de veinte años.