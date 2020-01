'Matrix 4' comenzará a rodarse en febrero del 2020

LEA TAMBIÉN

El agosto del 2019, Warner Bros. reveló que estaba preparando una nueva entrega de Matrix, la popular saga de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves. El actor regresará como Neo y Carrie-Anne Moss también repetirá su papel de Trinity. La producción pronto se pondrá en marcha ya que el rodaje arrancará en febrero del 2020.

Según HN Entertainment, recientemente se publicó una convocatoria de casting buscando extras para algo llamado Project Ice Cream. El rodaje tendrá lugar entre el 5 de febrero y el 1 de marzo en San Francisco, California, tal como indica la convocatoria. Project Ice Cream es el título provisional que se usa para 'Matrix 4'.



Por el momento son pocos los detalles que se conocen sobre la secuela. Sí se sabe que Lana Wachowski, quien codirigió la trilogía original de 'Matrix' junto a su hermana, Lily Wachowski, regresará para dirigir el proyecto.



Lily Wachowski no participará. Otros miembros del reparto que regresan son Jada Pinkett Smith como Niobe y todo apunta a que también volverá Lambert Wilson como Merovingio. Los nuevos miembros del elenco son Max Riemelt, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere y Yahya Abdul-Mateen II. Se rumorea que Abdul-Mateen interpretará a un joven Morfeo, pero aún no ha confirmado.



Lanzada en 1999, Matrix se convirtió en un gran éxito de taquilla, además de un clásico de la ciencia ficción. La cinta llegó a recaudar más de USD 463 millones en todo el mundo. Las secuelas, 'Matrix Reloaded'y 'Matrix Revolutions', ambas lanzadas en 2003, no estuvieron a la altura de la original a los ojos de muchos fanáticos y críticos.

El estreno de 'Matrix 4' está previsto para el 21 de mayo de 2021.