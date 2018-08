Rock Sinfónico, un encuentro de la música clásica y el metal nacional

LEA TAMBIÉN

La batuta marca el inicio del ritual de afinación colectiva. Los violines levantan su sonoridad, el violoncelo se une al encuentro junto con las violas, los oboes y las trompetas. Las cuerdas de una guitarra eléctrica irrumpen en el escenario y la batuta del maestro venezolano Luis Alberto Castro se agita levemente. A la par, la voz gutural de Washington Orellana, vocalista de la agrupación ecuatoriana de metal Madbrain resuena en el Palacio de Cristal, ubicado en el Parque Itchimbía, en el centro-oriente de la capital.

Un vis a vis entre la música académica y el rock/metal nacional, que rompe con la pre concepción de la imposibilidad de unir dos mundos musicales supuestamente distantes, se vivió el miércoles (1 de agosto del 2018), en uno de los ensayos previos al inicio de la quinta edición del ciclo de conciertos Rock en Vivo.



El encuentro reúne a 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) junto con el repertorio de seis bandas con alta trayectoria en la escena del rock ecuatoriano: Madbrain, Anima Inside, Falc, Abadón, Curare y Resistencia.



De la búsqueda de nuevas formas para que el rock se escuche con nuevos matices sonoros nació el proyecto Rock Sinfónico, en el 2013. De la mano de Julio Bueno, quien fuere el director de la OSNE en la época y Diego Brito, director del colectivo Al Sur del Cielo, se decidió que la puesta en escena del encuentro debía regirse bajo un objetivo raíz: amalgamar el rock con una orquestación sinfónica.



Pero no es un formato nuevo. Lo ha hecho, por ejemplo, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y grupos como Therion, Epica, Nightwish, Apocalyptica e incluso The Beatles adoptaron elementos de la música de cámara para introducirlos en sus composiciones y conciertos.

Este 2 de agosto del 2018 se iniciará Rock Sinfónico con el concierto Madbrain sinfónico. Los ensayos tuvieron lugar el 1 de agosto en el Palacio de Cristal. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



En ese mismo año, Rock Sinfónico debutó con Descomunal, banda nacional de metal y hardcore, en la Concha Acústica de la Villa Flora. La selección de la agrupación se basó en su trayectoria y solidez musical.



En ediciones posteriores, el encuentro reunió a bandas como Total Death, Anima Inside, Madbrain, Lachard y Bajos sueños. Además, intervino en diversos espacios de la capital como Quitumbe, El Parque La Carolina y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Para este 2018, según cuenta Pablo Rodríguez, productor de Rock Sinfónico, se escogieron dos escenarios y cuatro fechas para los recitales: este jueves 2 de agosto, el Palacio de Cristal acogerá a Madbrain Sinfónico y el viernes 3 de agosto, sonará la banda de rock ecuatoriana Anima Inside.



En el marco de la conmemoración del Día de la Cultura Ecuatoriana, la producción fijó la presentación de las agrupaciones Falc y Abadón para el próximo miércoles 8 de agosto, mientras que el repertorio musical de las bandas Resistencia y Curare se escuchará el jueves 9 de agosto. Los conciertos se desarrollarán en el Parque de las Diversidades, en el sur de Quito.



Para Madbrain, este será el segundo encuentro con la OSNE, aunque es la primera vez que lo hará como protagonista. La banda, que suma 20 años de recorrido, mantiene una arteria musical intimista, con letras contundentes que destacan en canciones como Resurgir, Tu verdad, Aquí y ahora, Enemigo y El tiempo es hoy.

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador compartirá escenario con la agrupación quiteña de Madbrain el próximo 2 de agosto del 2018. El evento es gratuito. Foto: Facebook/ Madbrain.



Esas mismas piezas se escucharán en su recital. Así lo afirma Rubén Barros, bajista del conjunto. Además se presentarán canciones inéditas que forman parte de su nuevo álbum, del que no detalló fecha de lanzamiento. La banda trabaja por su camino a la internacionalización y viajará con su nueva producción hacia Argentina, Perú y Colombia.



Antes de subir al escenario, el músico explicó la importancia del encuentro como una vía de apertura a nivel cultural. “En épocas anteriores, era impensable que un grupo de género pesado se fusione con la música clásica. En este momento, pienso que vivimos en un mejor entendimiento con el arte, en el que ya existe la posibilidad de unir dos ramas, entre comillas, diferentes”, comentó Barros.



En eso coincide Luis Castro, director musical invitado de la OSNE. Para el maestro, que ha participado en tres ediciones del Rock Sinfónico, cada recital habilita combinar 'los colores' de la orquestación sinfónica con el repertorio de las bandas ecuatorianas, un aprendizaje que alimenta integralmente a los músicos.



La OSNE también pondrá en escena su virtuosismo individual con la adaptación de temas emblemas del rock universal como Enter Sandman de Metallica, Hold The Line de Toto, Back in Black de AC/DC, Sweet Child o' Mine de Guns N´Roses y Cuando pase el temblor de Soda Stereo. fasdsa

La entrada a Rock Sinfónico es gratuita. Puede retirar los pases en las instalaciones de la OSNE, ubicada en la calle Leonidas Plaza, entre Av. Patria y 18 de septiembre en horarios de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:30.