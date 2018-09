1 200 rockeros buscan un Récord Guinness en Imbabura

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Todo está listo para la velada de rock, que interpretarán más de 1 200 músicos en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador. La tarde de este 14 de septiembre del 2018 se realizó el último ensayo, previo al espectáculo que está programado para mañana, de 17:00 a 22:30.

Con el denominado #Reto1200, el colectivo Ibarrock aspira a alcanzar el Récord Guinness. Para ello convocó a artistas nacionales e internacionales para que se sumen a la propuesta de formar durante un día la banda de rock más grande del mundo. El récord actual lo posee China, con 953 músicos.



La organización está a cargo de Miguel García, director general del #Reto1200, y un equipo de 80 colaboradores. García es un amante de la música. Tiene experiencia en la organización de espectáculos. Anteriormente puso a disposición del público dos programaciones.



El primero fue un homenaje a Dolores O’Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, fallecida el pasado 15 de enero del 2018 en Londres, Inglaterra.



El segundo en honor a Gustavo Cerati, líder de la agrupación argentina Soda Stereo, quien murió el 4 de septiembre del 2014, y a Daniel Sais, conocido como el ‘cuarto Soda’, quien perdió la vida el 2 de julio del 2018.



Durante la última semana comenzaron a llegar a la capital de Imbabura artistas de diferentes latitudes del Ecuador y del mundo. Según Gina Villacís, encargada de prensa, entre los participantes estarán músicos de la talla de Alex González, baterista del grupo Maná, de México; Andre Matos, del grupo Sepultura, de Brasil; y, Andrés Jiménez, vocalista de Animal, de Argentina, entre otros. También han confirmado su asistencia las bandas Bajo Sueños y La Banda Internacional de la Tierra.



Los organizadores aseguran que han confirmado su participación 1 400 músicos. La mayoría arribaron esta tarde para reconocer el escenario y ensayar. También se realizaron las pruebas de sonido y de luces.



Durante la cita la gigantesca banda interpretará en conjunto los clásicos del rock: Cuéntame, de Equilivre; Nada de amor, de Bajo Sueños; Another brick in the wall, de Pink Floyd; Seven Nation Army, de White Stripes; y, Me vale, de Maná.