Rock in Río comienza a anunciar las atracciones para su edición de 2021

La nueva edición del Rock in Río en Río de Janeiro tan sólo concluye el próximo domingo 6 de octubre de 2019 pero los organizadores ya comenzaron a pensar en las atracciones para la edición de 2021 igualmente en la ciudad más emblemática de Brasil y anunciaron la primera: el pinchadiscos brasileño Alok.

Alok, que debutó este año como telonero de los conciertos del pasado viernes en la primera de las siete jornadas de la actual edición del Rock in Río, volverá en 2021 tras haber sorprendido a los organizadores por su capacidad para animar al público y ponerlo a bailar con sus mezclas.



Alok, con un espectáculo con mucha música y pirotecnia en que ofreció clásicos de su lista y muchas sorpresas, contagió a las cerca de 100 000 personas que asistieron a su presentación y que cantaron y bailaron de comienzo a fin.



La participación del brasileño considerado como uno de los mejores pinchadiscos del mundo en la edición del Rock in Río de diciembre de 2021, la vigésimo primera en la historia del festival y la octava en Río de Janeiro, fue confirmada este jueves 3 de octubre de 2019 por el presidente del Rock in Río, Roberto Medina.



"Alok es un gran artista no sólo en el escenario nacional sino también reconocido internacionalmente. Tenerlo con nosotros en la edición de 2021 y ya poder hacer este anuncio es un privilegio", afirmó Medina citado en un comunicado divulgado por la organización.



"Él trajo para la apertura del Rock in Río de este año un ritmo y un calor humano muy importante, que buscamos para contagiar positivamente a las personas. Sin ninguna duda, será un momento emblemático del festival y que hará felices a nuestros aficionados", agregó.



Alok es el único brasileño en la clasificación mundial de la categoría en el Billboard y el decimotercero entre los principales pinchadiscos del mundo.

"Fue un sueño participar en una edición del Rock in Río. Aún no conseguí asimilar todo lo que ocurrió esa noche. Cuenten conmigo para siempre", afirmó el pinchadiscos al recibir la propuesta.



"Claro que acepto tocar en 2021. Prometo sorprender al público", agregó.

Rock in Rio, considerado como el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, ha ofrecido, en 34 años de vida y 20 ediciones, 119 días de conciertos y 2 338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.



El festival nació en 1985 en Río de Janeiro, ciudad brasileña en la que se han realizado la mayoría de las ediciones, aunque también ha pasado por Lisboa, Madrid y Las Vegas.

La actual edición comenzó el pasado final de semana con tres jornadas en que se presentaron grupos o cantantes como Bon Jovi, Drake, Weezer y Goo Goo Dolls, y culmina el próximo domingo, tras otras cuatro jornadas, con los conciertos de la banda estadounidense Imagine Dragons y del trío inglés Muse.