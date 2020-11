El rock rinde honores a seis de sus deidades

Esta noche se cumple la 35ª Ceremonia de Presentación del Salón de la Fama del Rock, que fue pospuesta por la pandemia, pues debía realizarse en marzo. La de esta noche será un programa de televisión que rendirá homenaje a la 'Clase del 2020’, ya que fue imposible organizar las actuaciones habituales.

El Salón de la Fama del Rock and Roll es sobre todo un museo en Cleveland (EE.UU.) dedicado a la memoria de los artistas más famosos en la industria musical a través del género rock y afines a la cultura pop.



Cada año, cerca de mil expertos votan por los artistas que merecen un pedestal en este museo. El requisito obligatorio para postularse es haber debutado discográficamente 25 años antes de la votación.



Este año, una de las ganadores es Whitney Houston, cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, aunque también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo.



Es la mujer más galardonada de todos los tiempos, según el Libro Guinness de los récords, con dos Emmy, seis Grammy, treinta Billboard Music Awards, veintidós American Music Awards y un total de 411 premios conseguidos hasta el 2016, año de su muerte por sobredosis de drogas.



Otra estrella ya fallecida que hoy entra al Salón es The Notorious B.I.G., nombre artístico de Christopher George Latore. Se hizo famoso por un hip-hop en que sobresale un tranquilo flow, letras oscuras semiautobiográficas y una habilidad para narrar. Su asesinato en 1997, cuando tenía 24 años, lo convirtió en un ídolo del género.

En cuanto a los grupos, T-Rex recibe honores por ser la primera banda glam de la historia. Liderada por el cantante y guitarrista británico Marc Bolan, la agrupación publicó 12 álbumes entre 1968 y 1977. Su influencia impulsó a los grupos de punk, new wave y hard rock. Bolan murió en 1977 en un accidente de tránsito, a los 29 años, lo que causó el final del grupo.



Otra banda venerable, pero que sigue activa, es la californiana The Doobie Brothers, creada en 1970. El guitarrista Tom Johnston y el batería John Hartman fueron el núcleo de los músicos que pasaron por este grupo, de los que se destaca Michael McDonald, tecladista que los acompaña desde 1975.



The Doobie Brothers ha publicado 14 álbumes de estudio entre 1970 y el 2014, con un sonido que va del soft rock al country rock, y toques de hard rock.

Nine Inch Nails es otro de los grupos homenajeados, aunque en realidad de trata de un proyecto creado por el productor, cantante, compositor e instrumentista Trent Reznor, quien graba su música de rock industrial basada en guitarras y sintetizadores, para dejarse acompañar por invitados en vivo. Desde 1989 hasta el 2020 ha publicado 10 álbumes y seis EP.



Finalmente, el grupo británico Depeche Mode también tendrá su lugar por sus 14 discos de synth pop y electrónica, publicados entre 1981 y el 2017. Aún en activo, la banda comenzó como cuarteto pero desde 1995, con la marcha de Alan Wilder, se volvió un trío. Dave Gahan, Andrew Fletcher y Martin Gore siguen unidos. La ceremonia podrá verse desde las 20:00.