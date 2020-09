El rock suena en los vericuetos de la red

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No importa la renovada popularidad de Queen gracias a la película ‘Bohemian Rhapsody’ del 2018 ni la hazaña de los Rolling Stones, que hace una semana se convirtieron en la primera banda de la historia en colocar un álbum como número uno en seis décadas diferentes. La verdad es que el rock y los subgéneros derivados dejaron de formar parte de la élite de los charts.

Desde el 28 de junio del 2008, cuando Viva la vida de Coldplay alcanzó el número uno, ningún artista de rock logró estar en el máximo puesto del ‘ranking’ de la Billboard. Y basta una ojeada por lo más escuchado en Spotify para ver que el rock está ausente del gusto de las masas.



El género, sin embargo, se ha dado modos para seguir vigente en los vericuetos de la Internet y, a veces, algunas canciones regresan a la fama. En la lista de esta nota están excluidas las canciones que se reactualizaron por el fallecimiento de su respectivo artista.



Una canción venerable que goza de inmensa popularidad es Africa (1982), del grupo estadounidense Toto y que llegó al número uno en su tiempo. Una serie de eventos convirtieron a esta canción en muy famosa en Internet, sobre todo desde su nueva versión a cargo del grupo Weezer (2018) y la creación de un bot que reproduce la grabación original de Toto como un bucle, con 596 millones de reproducciones.

La canción también se ha beneficiado por leyendas urbanas, como la de ser considerada por la ciencia como la canción perfecta (ningún científico lo ha dicho) o que es un ícono de la felicidad. La letra, ambigua y montada en una melodía pegajosa, ayuda a que cada oyente imagine lo que desee y se ponga alegre.



Otra canción que regresó es In The Air Tonight (1981), de Phil Collins. Se trata de un sencillo clave en la historia de la música porque el ‘reverb’ de la batería de Collins terminó por definir el sonido de los 80. Además, lanzó a este baterista y cantante de rock progresivo del grupo Genesis hacia una de las carreras más exitosas de todos los tiempos.



Volvió a escucharse en plena pandemia porque, el 27 de julio, los gemelos estadounidenses Tim y Fred Williams, de 22 años, publicaron en su cuenta de YouTube sus reacciones al escuchar In The Air Tonight, sobre todo en el momento en que la poderosa batería de Phil Collins irrumpe en el minuto 3 con 16 segundos.



El video, con 7,35 millones de vistas (la cuenta de los gemelos solo tiene 600 000 suscriptores) posicionó a la canción en los charts de iTunes. También impulsó a que el video original de la canción trepe a los 207 millones de visitas y sea, sin querer, la antesala de celebración por los 40 años de In The Air Tonigh, en enero del próximo año.

Los videojuegos también se sirven de temas emblemáticos y, este año, ‘The Last of Us’ II’ volvió a dar impulso a una canción que parece no morir jamás: el clásico Take On Me (1985), de a-ha, trío de synth-pop noruego que siempre aclara que su nombre se escribe totalmente en minúsculas.



En el juego, el ‘soundtrack’, realizado por Gustavo Santaolalla, aparecen temas clásicos que se pueden manipular. Además, uno de los personajes, Ellie, toca Take On Me, canción que ha sido utilizada constantemente en filmes.



El grupo Yes también regresó a la actualidad, pero por la vía del meme debido a que la canción Roundabout (1971), tras ser utilizada en la serie japonesa ‘JoJo’s Bizarre Adventure’. Los sonidos de Roundabout comenzaron a utilizarse en los memes conocidos como ‘To Be Continued’ (‘Continuará’ en español), en una broma que se ha viralizado este año.



Finalmente, Simple Plan sigue vigente gracias a Tik Tok. Su canción I’m Just a Kid (2002) es la única de un grupo de rock o derivados (en este caso, punk-pop) entre los temas más usados de la aplicación.



En este caso, la canción sirve de fondo para un reto de comparar fotos antiguas con nuevas. De paso, I’m Just a Kid volvió a los chart y el video oficial alcanzó las 38,2 millones de reproducciones.