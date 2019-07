Intentar robar la vivienda de la actriz mexicana Angélica Rivera

LEA TAMBIÉN

La actriz y ex primera dama mexicana Angélica Rivera, quien fue esposa del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), sufrió un intento de robo en la madrugada de este viernes 19 de julio del 2019 en su casa de la capital.

Se cree que los ladrones iban por las joyas de Rivera, ya que, según un periodista mexicano los agentes policiales consiguieron recuperar dos bolsas que contenían varias piezas de oro y plata durante la detención de los presuntos delincuentes.



Uno de los asaltantes recibió un disparo al ser detenido y tuvo que ser trasladado a la Cruz Roja, mientras que su compañero fue puesto a disposición del Ministerio Público.



Los ladrones accedieron al inmueble, situado en la exclusiva colonia (barrio) Lomas de Chapultepec, en las primeras horas de este viernes y fueron detenidos cuando uno de ellos cayó en un tragaluz de la vivienda, lo que alertó a los agentes de seguridad de la casa.



De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los asaltantes era venezolano y el otro colombiano.



Por ahora la ex primera dama no se ha pronunciado acerca del hecho.

Hace aproximadamente una semana, Rivera sufrió un accidente en su casa que creó gran expectación por la incertidumbre sobre su estado de salud, ante lo que su hija Sofía decidió hacer una publicación explicando que su madre estaba bien.



"Para todos los que me preguntan, mi mamá está perfecta, tuvo un accidente casero, pero nada más. Todo bien, gracias", explicó la Sofía en una publicación de Instagram.



Aún así, varios medios aseguraron que la caída no fue tan leve: TVNotas publicó que Rivera tuvo afectaciones en la cabeza, en la mandíbula y en un ojo.



Y la periodista Karina Monroy aseguró que la actriz se tuvo que someter a una cirugía plástica de emergencia.

Asimismo, el 8 de julio Rivera sufrió una gran pérdida al fallecer su abuelo, en cuyo funeral la actriz se dejó ver públicamente por primera vez tras el divorcio, anunciado el 8 de febrero.



Mientras, Peña Nieto ya encontró el amor con la modelo Tania Ruiz, con quien se ha mostrado en redes sociales con gestos cariñosos, bailando e incluso regalándole varios ramos de flores.